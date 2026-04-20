Los autobuses extremeños permitirán pagar con tarjeta, QR y consultar rutas en tiempo real

La Junta de Extremadura ha puesto en marcha un proyecto para avanzar en la digitalización del transporte público por carretera en la comunidad con una inversión de 2.874.960 euros, financiada con Fondos NextGenerationEU y recursos propios de la administración autonómica. La actuación, impulsada a través de la Dirección General de Movilidad y Transportes, busca modernizar el servicio, mejorar su gestión y facilitar su uso por parte de los viajeros.

El plan incorpora nuevas herramientas tecnológicas tanto para la administración como para las empresas operadoras y los usuarios. Entre ellas destacan la implantación de un Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE) para seguir en tiempo real la posición de los autobuses y un nuevo sistema de ticketing que permitirá pagar con tarjeta contactless, códigos QR, efectivo o la Tarjeta de Transporte de Extremadura.

Según ha explicado el director general de Movilidad y Transportes, Cristóbal Maza Olivera, el objetivo es mejorar la calidad del servicio y ofrecer una experiencia más sencilla y accesible para la ciudadanía.

Seguimiento en tiempo real y nuevos pagos

Una de las principales novedades será la puesta en marcha del SAE, una herramienta que permitirá conocer en tiempo real la ubicación de los autobuses. Ese sistema está llamado a mejorar tanto el control del servicio como la información que reciben los usuarios sobre sus desplazamientos.

Junto a ello, la Junta introducirá un nuevo sistema de venta y validación de billetes que ampliará las opciones de pago. Los viajeros podrán abonar sus trayectos con tarjeta bancaria sin contacto, QR, dinero en efectivo o mediante la nueva Tarjeta de Transporte de Extremadura, que sustituirá de forma progresiva a las actuales.

Una app y una web para planificar viajes

El proyecto incluye además el desarrollo de una plataforma de movilidad, disponible en formato app y web, que reunirá en un mismo espacio la información sobre rutas, horarios, tiempos de viaje, costes y también la huella de carbono asociada a cada alternativa de transporte.

La intención es que el usuario pueda planificar sus desplazamientos con más información y comparar opciones antes de viajar, en una apuesta por hacer más claro y útil el acceso al transporte público por carretera en Extremadura.

Cambios progresivos desde las próximas semanas

La Junta ha avanzado que los usuarios empezarán a notar cambios progresivos en las próximas semanas, tanto en los autobuses como en la forma de gestionar los viajes. Entre esas novedades estará la sustitución paulatina de las tarjetas actuales por la nueva tarjeta autonómica de transporte.

Ese proceso se desarrollará de manera gradual, con la idea de facilitar la adaptación de los viajeros al nuevo sistema sin interrumpir el funcionamiento ordinario del servicio.

Nuevo canal de atención al usuario

Además, a partir del 27 de abril entrará en funcionamiento un nuevo servicio de atención al usuario para resolver dudas y ofrecer apoyo sobre el uso del transporte público por carretera en Extremadura y sobre las nuevas tarjetas.

Este canal estará disponible a través del teléfono 927 83 16 43 y del correo electrónico soporte.movilidad@juntaex.es. Con ello, la Junta pretende acompañar la implantación del nuevo modelo y facilitar la transición a los nuevos sistemas digitales.

El autobús gana peso en Extremadura

La modernización del sistema llega además en un momento de crecimiento del uso del autobús en la región. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Extremadura registró en febrero 1,263 millones de viajeros en transporte urbano por autobús, lo que supone un aumento interanual del 8,9%, el mayor de todo el país.

Ese crecimiento se sitúa por encima de la media nacional, donde el transporte urbano en autobús aumentó un 2% en el mismo periodo. El dato refuerza el papel que está ganando este medio en la movilidad cotidiana de ciudades como Badajoz, Cáceres o Mérida.

El avance del autobús coincide además con un contexto nacional de retroceso del tren. En febrero, el uso de la alta velocidad cayó un 32,1% interanual, mientras que el transporte interurbano por ferrocarril descendió un 15,8%. En ese escenario, el autobús ha seguido ganando terreno como alternativa, también en el ámbito interurbano, donde a nivel nacional ha crecido un 5%.