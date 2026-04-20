CCOO y UGT cargan contra el acuerdo PP-Vox en Extremadura por los recortes a sindicatos y oenegés

Los secretarios generales de CCOO y UGT han arremetido este lunes contra el acuerdo de gobierno alcanzado en Extremadura entre PP y Vox, un pacto que incluye una reducción del 50% en las subvenciones sindicales y el fin de las ayudas a oenegés que colaboren en la acogida de migrantes irregulares. Ambos dirigentes han situado este pacto extremeño como un símbolo del avance político de la ultraderecha y de su influencia en futuros acuerdos territoriales.

El líder de CCOO, Unai Sordo, ha sido especialmente duro al referirse a las medidas contempladas en el documento suscrito por ambas formaciones, al considerar que podrían dejar sin subvenciones a entidades como Cáritas, vinculada a la Iglesia Católica. Sordo ha denunciado con extrema dureza el contenido del acuerdo y ha vinculado algunas de sus consecuencias al rechazo de la ayuda social a personas migrantes.

Durante una rueda de prensa convocada para presentar los actos del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, Sordo ha cargado contra Vox y contra la orientación del pacto en Extremadura. “Yo creo que el Papa va a recordarles lo miserables que son y luego se quejarán y dirán que el Papa está politizado. Tenemos una extrema derecha que es un auténtico detritus moral, que son lo más antievangélico que existe en el mundo, que son crueles, que son clasistas y que son racistas. Pero ya se lo recordará el Papa Santo de Roma. Con otras palabras, supongo”, ha afirmado Unai Sordo. El dirigente sindical ha enmarcado el acuerdo en una ofensiva ideológica más amplia y ha recurrido incluso al simbolismo de la Iglesia para censurar su contenido.

En otras regiones

Además, el secretario general de CCOO se ha mostrado convencido de que la política de subvenciones pactada por PP y Vox en Extremadura será una de las principales enseñas de la extrema derecha en otros territorios. Sordo considera que lo firmado en Extremadura no es un hecho aislado, sino un anticipo de futuras exigencias de Vox en nuevos gobiernos autonómicos.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo (d), y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez (i), durante una rueda de prensa para presentar las movilizaciones del Primero de Mayo. / Gustavo Valiente - Europa Press

En la misma línea, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha advertido de que el acuerdo suscrito entre ambas formaciones recoge buena parte de las demandas de la ultraderecha y contiene apartados que, a su juicio, chocan con el marco legal vigente. Álvarez ha puesto el foco en la posible incompatibilidad de algunas medidas con la legislación española y con principios recogidos en la Constitución.

“El acuerdo entre PP y Vox en Extremadura recoge una buena parte de las demandas y de las exigencias de la ultraderecha”, ha señalado Pepe Álvarez, quien ha añadido que hay partes del texto “claramente contrarias a la legislación española, tanto a las leyes ordinarias como a la propia Constitución”. El máximo dirigente de UGT ha elevado así el tono de la crítica al situar el debate no solo en el terreno político, sino también en el jurídico.

Vigilantes

Álvarez también ha recordado que el Ejecutivo central ya ha manifestado su intención de vigilar el cumplimiento de la legalidad en todo el territorio nacional, una posición que UGT comparte. “El Gobierno ha dicho que va a velar para que se cumplan las leyes en todo el territorio, nosotros también”, ha señalado Pepe Álvarez. El líder sindical ha acusado además a PP y Vox de incurrir en una contradicción al presentarse como defensores de la unidad de España mientras, según dice, pretenden recortar derechos fundamentales.

A juicio del responsable de UGT, este acuerdo para gobernar en Extremadura también guarda relación con la estrategia electoral de ambas formaciones de cara a Andalucía y al conjunto del sur del país. Pepe Álvarez interpreta el pacto como una maniobra para agitar las diferencias ideológicas y medir la rentabilidad electoral de PP y Vox en el sur de España.