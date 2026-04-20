La Coordinadora de ONGD de Extremadura afirma que el pacto PP-Vox pone en riesgo derechos y políticas sociales

La Coordinadora de ONG de Desarrollo de Extremadura (Congdex) ha mostrado su "profunda preocupación" por el acuerdo de gobierno suscrito entre PP y Vox en la región y ha advertido de que las políticas sociales no pueden ser objeto de "negociación ideológica". La entidad ha sostenido que ámbitos como la igualdad, la cooperación, las migraciones, la educación, la sanidad, la familia o la inclusión social no son elementos accesorios ni intercambiables, sino pilares básicos para garantizar derechos, cohesión social y bienestar colectivo.

La organización ha situado su pronunciamiento en un contexto "especialmente complejo", marcado, según ha señalado, por el aumento de las desigualdades, la polarización social y el cuestionamiento de consensos básicos en torno a los derechos humanos, la democracia y la convivencia. En ese escenario, ha defendido que resulta imprescindible reforzar, y no debilitar, los principios que sostienen el Estado social y democrático de derecho.

Preocupación por igualdad, migraciones y cooperación

La Congdex ha afirmado que le preocupa "especialmente" que, en el marco del pacto, determinadas políticas vinculadas a derechos fundamentales puedan ser "instrumentalizadas, debilitadas o eliminadas" por responder, a su juicio, a agendas ideológicas que cuestionan derechos universales como la igualdad entre mujeres y hombres, la diversidad cultural o los derechos de las personas migrantes.

En este sentido, ha advertido de que la entrada en las instituciones de discursos que niegan violencias estructurales, invisibilizan desigualdades o promueven la exclusión de determinados colectivos supone un riesgo para los consensos democráticos alcanzados. Las organizaciones sociales, ha añadido, constatan en su trabajo diario que las desigualdades no son abstractas, sino que afectan de forma concreta y desproporcionada a colectivos como las mujeres, las personas migrantes o las personas en situación de vulnerabilidad.

La coordinadora ha defendido además que estas políticas han sido construidas durante décadas mediante el diálogo entre instituciones públicas y sociedad civil y que se han consolidado como un activo estratégico para la democracia, la justicia social y la solidaridad internacional en Extremadura.

La cooperación extremeña, en el centro del aviso

Uno de los ejes del comunicado se ha centrado en la cooperación internacional, que la Congdex ha definido como una política pública "ejemplar" en Extremadura durante más de tres décadas. Según ha expuesto, este modelo ha contribuido a mejorar las condiciones de vida de miles de personas en distintos territorios del mundo, apoyando procesos ligados al acceso a la educación, la salud, la soberanía alimentaria o la igualdad de género.

Al mismo tiempo, ha subrayado que esa política también ha servido para fortalecer una ciudadanía crítica y solidaria en la propia comunidad autónoma. "Este compromiso no solo ha posicionado a Extremadura como un referente en solidaridad internacional, sino que ha reforzado los valores democráticos, de justicia global y de interdependencia que sostienen nuestras sociedades", ha señalado la entidad, que ha considerado "profundamente preocupante" que esta política pueda ser cuestionada o debilitada.

La coordinadora ha recordado además que la cooperación extremeña se apoya en más de 30 años de trayectoria institucional y social y en herramientas como la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aexcid). También ha incidido en que este ámbito se desarrolla en coherencia con directrices y compromisos de la Unión Europea en materia de cooperación, derechos humanos y desarrollo sostenible.

"Sensación de abandono"

La Congdex ha ido un paso más allá al denunciar la "sensación de abandono (y sí, de traición)" que, según ha indicado, se genera cuando quienes tienen la responsabilidad de gobernar dejan de defender activamente una política construida colectivamente y asentada en el consenso social y democrático de la comunidad.

En esa línea, ha considerado "especialmente contradictorio" que el Partido Popular, que en su momento respaldó la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo de Extremadura y participó en la construcción del modelo autonómico de cooperación, avale ahora un acuerdo que, en su opinión, pone en cuestión sus fundamentos.

La entidad ha reclamado al conjunto de las instituciones públicas extremeñas que actúen "con responsabilidad" y garanticen que cualquier acción de gobierno respete el marco normativo nacional e internacional en materia de derechos humanos, igualdad y no discriminación.

Llamamiento a la sociedad extremeña

En la parte final del comunicado, la Coordinadora de ONGD de Extremadura ha reafirmado su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la igualdad de género, la lucha contra el racismo y la xenofobia, la cooperación internacional como herramienta de solidaridad y paz, y la participación activa de la sociedad civil como elemento clave de una democracia saludable.

Además, ha apelado a la sociedad extremeña para que mantenga un compromiso activo con los valores de solidaridad, justicia social y convivencia que, según ha remarcado, han caracterizado históricamente a la región. "Las organizaciones que formamos parte de la Congdex seguiremos trabajando, desde la colaboración y la incidencia, para defender políticas públicas basadas en derechos, fortalecer el tejido social y contribuir a una Extremadura más justa, inclusiva y democrática", ha concluido.