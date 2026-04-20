Álvaro Sánchez Cotrina, nuevo líder del PSOE de Extremadura, no participará en la investidura de Guardiola por su baja de paternidad

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, no dará la réplica a María Guardiola en el debate de investidura que arranca este martes para designarla como presidenta de la Junta de Extremadura. El nuevo líder de los socialistas extremeños está disfrutando un permiso de paternidad, una prerrogativa que el Reglamento de la Asamblea contempla desde una reforma que se aprobó en el año 2013, a petición de la también diputada socialista Isabel Gil Rosiña.

Desde entonces, los diputados de la Asamblea de Extremadura pueden ejercer el voto delegado, que Sánchez Cotrina ya aplicó en el pleno extraordinario celebrado el pasado 9 de abril para convalidar el decreto que reforma la ley de transición entre gobiernos.

Lo que dice el Reglamento

La encargada de dar réplica a Guardiola será la actual portavoz parlamentaria, Piedad Álvarez, tal y como ella misma ha confirmado este lunes en rueda de prensa. En declaraciones recogidas por Efe, Álvarez ha defendido la prerrogativa de Cotrina de disfrutar este derecho, obligatorio para los padres en aras de una "igualdad efectiva" que los implique en el cuidado de los hijos.

Conviene recordar que en la Asamblea de Extremadura los diputados no pueden ser sustituidos temporalmente por otro parlamentario, ya que el escaño es personal y corresponde a representantes elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. Por eso, el Reglamento no articula una suplencia, sino la posibilidad de delegar el voto en supuestos tasados, como la maternidad o la paternidad.

Para Cotrina, este debate de investidura podría haber sido una primera puesta de largo institucional como nuevo líder del PSOE en la Asamblea. No obstante, su ausencia coincide con un momento de transición todavía incompleto, puesto que su liderazgo orgánico en el 16 Congreso Regional Extraordinario del PSOE de Extremadura, convocado para este sábado 25 de abril en Mérida.

Expectativas "muy bajas"

Álvarez ha señalado que el PSOE afronta con las "bastante bajas" este segundo debate de investidura, al considerar que el gobierno de coalición PP-Vox "nace muerto" con un acuerdo que recoge medidas "imposibles e ilegales", que obvia los problemas de los extremeños y de las extremeñas y que solo "habla de lo que Vox ha querido que se hable".

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A su juicio, la sesión de este martes y miécoles será "una faena de aliño, como se dice en el argot taurino que tanto le gusta a los partidos de la derecha, en el que la señora Guardiola probablemente no agote ni los tiempos". Álvarez augura que la presidenta en funciones no estará "cómoda", una vez que empiecen a conocerse los detalles de una negociación caracterizada por "la ausencia total de transparencia, el silencio y la opacidad".