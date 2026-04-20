San Vicente de Alcántara volverá a situarse en el centro del mapa internacional del corcho con la celebración de la VI Feria Internacional del Corcho (FICOR), que tendrá lugar los días 22, 23 y 24 de abril de 2026.

Con carácter bienal, esta cita se ha consolidado como el evento de mayor trascendencia internacional para un sector que tiene en la comarca de Los Baldíos uno de sus principales núcleos productivos, y que encuentra en FICOR no solo un escaparate comercial, sino también un espacio de análisis, innovación y proyección de futuro.

Pasillos de FICOR en una edición anterior. / EL PERIÓDICO

Un liderazgo global avalado por la industria

La posición de San Vicente de Alcántara en el sector corchero es única. Con una treintena de fábricas, el municipio concentra la mayor actividad industrial del corcho a nivel mundial, configurándose como un auténtico polo estratégico dentro del mercado internacional.

Este liderazgo se refleja en un dato especialmente revelador: el 15 % de las botellas de vino que se descorchan en todo el mundo contienen un tapón fabricado en la localidad, lo que evidencia la dimensión global de su tejido productivo.

En este contexto, FICOR se convierte en una herramienta clave para reforzar esta posición, proyectar el sector hacia nuevos escenarios y consolidar alianzas a escala internacional.

FICOR 2026: innovación, sostenibilidad y conocimiento al servicio del corcho en San Vicente de Alcántara / EL PERIÓDICO

Un escaparate profesional con 17 expositores y presencia internacional

La feria contará con 17 stands expositivos que representan toda la cadena de valor del corcho, desde el ámbito institucional hasta el empresarial, investigador, artesanal y social.

Entre las entidades participantes destacan el Ayuntamiento de San Vicente de Alcántara, la Diputación de Badajoz, el CICYTEX, la ASECOR, la RETECORK y la Câmara Municipal de Coruche.

El tejido industrial estará representado por empresas sanvicenteñas como DIAM, Eurotapón Núñez S.L., Extracor S.L. y Granulext, junto a la firma portuguesa de maquinaria Turbo-Nor.

A esta representación se suman empresas del ámbito forestal y de investigación como Exverdsal, Dehesa de Autor y Ferticork Biotech.

Junto a la vertiente industrial, FICOR incorpora también propuestas que reflejan la diversidad del corcho como recurso, con la presencia de la firma artesanal La Casita de Corcho, la participación del sector vitivinícola con la bodega Encina Blanca, y el compromiso social a través de ADISANVI.

PROGRAMA JORNADAS TÉCNICAS FICOR / EL PERIÓDICO

FICOR, mucho más que una feria: un foro internacional de conocimiento del corcho

Uno de los aspectos que definen esta edición es su fuerte dimensión técnica y científica. Las jornadas, cuya programación completa puede consultarse en www.turismociudaddelcorcho.com, convierten FICOR en un verdadero foro internacional de pensamiento del sector corchero. En este hecho cobra especial relevancia el personal técnico de ASECOR, la Agrupación Sanvicenteña de Empresarios del Corcho, y de CICYTEX, el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura, quienes han sido los encargados de dar forma a un atractivo programa técnico en aras de poner sobre la mesa la actualidad y futuro del sector.

La conferencia inaugural, a cargo del presidente de la Confederación Europea del Corcho, Joan Puig, sitúa el debate en un contexto global, abordando los retos del corcho en mercados internacionales marcados por la incertidumbre.

A partir de ahí, el programa se articula en torno a varios grandes ejes estratégicos que definen el presente y futuro del sector.

Del corcho al vino: una alianza clave en el mercado global

La primera jornada pone el foco en el binomio corcho-vino, uno de los pilares económicos del sector. Conferencias y mesas redondas reunirán a representantes institucionales, empresariales y del ámbito vitivinícola para analizar los desafíos y oportunidades de esta relación en un contexto de transformación del mercado.

Este enfoque refuerza el papel del corcho no solo como materia prima, sino como elemento esencial en una cadena de valor global vinculada a la calidad, la sostenibilidad y la identidad del producto.

Investigación forestal, sostenibilidad y relevo generacional

El bloque técnico del jueves profundiza en los grandes retos estructurales del sector, con especial atención a la gestión del alcornocal y la sostenibilidad de la materia prima.

Las ponencias abordarán avances en investigación aplicada, como el proyecto ACICORK, la mejora de la productividad del alcornocal o los sistemas de detección temprana de enfermedades como la fitóftora.

Asimismo, se tratarán cuestiones clave como el relevo generacional en la saca del corcho, un aspecto fundamental para garantizar la continuidad de un oficio tradicional estrechamente ligado al territorio.

Digitalización, inteligencia artificial e innovación tecnológica

La jornada del viernes marca un salto cualitativo hacia el futuro del sector, con un enfoque centrado en la innovación tecnológica y la digitalización.

Entre los contenidos destacan la aplicación de tecnologías como la espectroscopía NIRS para el control de calidad, el desarrollo de herramientas digitales para la clasificación del corcho o el uso de la inteligencia artificial para aumentar el valor del producto.

Estas líneas de trabajo evidencian la transformación de un sector tradicional hacia modelos más avanzados, competitivos y adaptados a las exigencias del mercado global.

Gobernanza europea y estrategia de innovación

FICOR acogerá además la Asamblea General y Comisión Ejecutiva de RETECORK, consolidando su papel como punto de encuentro de los territorios corcheros europeos.

A ello se suma el debate en torno a la nueva estrategia de I+D+i del sector, en el que participarán representantes de la Plataforma Tecnológica del Corcho, reforzando la dimensión estratégica e institucional del evento.

Experiencia, turismo y territorio: el corcho más allá de la industria

Junto a su vertiente profesional, FICOR despliega un amplio programa de actividades complementarias que conectan el corcho con el territorio y la ciudadanía.

Catas de vino y cava, showcooking a cargo del municipio portugués de Coruche, visitas al Centro de Interpretación “Alas” o a la tradicional “Jatera”, así como talleres artesanales e inclusivos con ADISANVI, configuran una propuesta que pone en valor el corcho como recurso cultural, turístico y social.

En este sentido, la feria refuerza también su vínculo con el turismo rural, destacando el potencial de la dehesa y las experiencias asociadas a la saca del corcho.

Un recinto ampliado para una feria en crecimiento

Como novedad, FICOR 2026 incorpora el nuevo pabellón “Mini-Multi”, que albergará las jornadas técnicas, permitiendo reorganizar el espacio principal para acoger actividades como catas y showcooking, mejorando así la experiencia de visitantes y expositores.

El alcalde de San Vicente de Alcántara, Andrés Hernáiz. / EL PERIÓDICO