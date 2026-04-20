Movilidad
Las licencias VTC se duplican: ya hay en Extremadura una por cada cuatro taxis
La región tiene 209 licencias frente a las 108 de 2023, mientras el número de taxis (841) se mantiene congelado en los últimos años. «Hay demanda que no atiende ni el taxi ni los servicios públicos», defiende la patronal de las VTC en España
Las licencias de los VTC (que identifican a los coches de alquiler con conductor) asociadas a la actividad de las plataformas de Uber y Cabify, están detrás de las protestas que los taxis valencianos han llevado a cabo en los últimos meses en la comunidad por una posible liberalización del sector en esa comunidad y que hace solo unos meses se repetían en grandes ciudades del país como Madrid y Barcelona.
En los últimos años, el sector de los Vehículos de Turismo con Sector (VTC) no ha hecho más que aumentar su presencia frente al servicio tradicional del taxi y eso ha aumentando los recelos, aunque la situación en Extremadura nada tiene que ver con la feroz competencia en las grandes capitales.
Aún así, en la región extremeña el despliegue del VTC también ha sido relevante en los últimos años. Según los últimos datos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenibles, este pasado marzo había en la comunidad extremeña 209 licencias VTC (188 en la provincia de Badajoz y 21 en la de Cáceres), lo que supone casi el doble que hace dos años (108 licencias) tras años anteriores de expansión en los que se llegaron a un máximo de 219 licencias. El sector parece que está volviendo a repuntar frente al estancamiento del taxi en 841 licencias (VT, por su nomenclatura oficial) a principios del pasado marzo, y tras un descenso en los últimos años, ya que ha llegado a haber más de mil licencias de taxi en la comunidad.
Estos son los datos en un contexto de cierta ambigüedad jurídica que mantiene un pulso casi continuo en las grandes capitales. En Extremadura, por su parte, la situación parece de calma. Así lo señala José Manuel Berzal, presidente ejecutivo nacional de Unauto-VTC, la patronal más representativa del sector en España, quien defiende que Extremadura no vive en estos momentos una situación de conflictividad legislativa ni una confrontación abierta entre el taxi y las VTC. Aun así, señala que el crecimiento del sector y la convivencia entre distintos modelos de movilidad hacen necesario ordenar mejor el marco de actuación.
Un modelo "tradicional" en Extremadura
La organización subraya, además, que en Extremadura el servicio predominante no es el asociado a las grandes plataformas urbanas como Uber y Cabify, sino un modelo «tradicional» que se ha hecho siempre y no es nuevo y con una fuerte implantación rural. Berzal insiste que esa actividad «ha existido siempre» y que funciona especialmente en entornos donde la movilidad presenta más limitaciones. De hecho, defiende que si las licencias se han incrementado en los últimos años, suponiendo inversión y empleo, es porque «hay demanda que no se atiende, ni por parte del taxi ni de los servicios públicos».
Desde esa perspectiva, la patronal defiende que las VTC no llegan para sustituir al taxi, sino para complementar la oferta disponible y ampliar la capacidad de elección de los ciudadanos. «Lo único que hace el servicio de VTC es complementar el servicio que da el sector del taxi», afirma el presidente de Unauto, que niega haber detectado en Extremadura una preocupación relevante del taxi por la situación actual del sector: «a priori no hemos recogido esa sensibilidad porque lo único que hace el servicio VTC es dar la oportunidad a los ciudadanos de que puedan elegir en liberta qué tipo de movilidad quieren».
A su juicio, la regulación nacional de las VTC, que permite servicios urbanos, y su auge en el país ha supuesto un incentivo de competitividad para el sector del taxi, «por lo cual también ha mejorado tanto la calidad del servicio que presta como la posibilidad de que puedan trabajar con plataformas digitales, más allá de los servicios a mano alzada, en sus paradas o a través de sus radioteléfonos».
La patronal quiere una regulación específica del servicio en Extremadura
La patronal Unauto-VTC quiere sentarse con el Gobierno de Extremadura para abordar una regulación más precisa del sector en la comunidad. Su presidente ejecutivo nacional, José Manuel Berzal, sostiene que hoy no existe un conflicto abierto con el taxi, pero sí «cuestiones» que conviene aclarar. La reclamación principal de la organización pasa por abrir una mesa de diálogo con la Administración autonómica para «dejar más reglado» el funcionamiento del sector en la región y dar mayor seguridad jurídica a empresas, conductores y usuarios.
El dirigente insiste en que su planteamiento no parte de un escenario de choque. Según su versión, Extremadura no vive en estos momentos una situación de conflictividad legislativa ni una confrontación abierta entre el taxi y las VTC. Aun así, defiende que el crecimiento del sector y la convivencia entre distintos modelos de movilidad hacen necesario ordenar mejor el marco de actuación. En ese clima de convivencia, Berzal sostiene que no pide necesariamente una ley extremeña específica, pero sí una regulación «conforme a derecho» que deje menos espacio a la interpretación administrativa y concrete las obligaciones del sector.
Entre los puntos que quiere poner sobre la mesa menciona algunos requisitos que, a su juicio, deberían revisarse. Cita, por ejemplo, la exigencia recogida en la web de la Consejería de Transportes de disponer de un local dedicado en exclusividad a la actividad en el municipio donde residan los vehículos, una obligación que quedó derogada por jurisprudencia del Tribunal Supremo. Y también apunta a la falta de referencias expresas a las VTC en normativas locales como la ordenanza de tráfico de Badajoz o la ordenanza reguladora del acceso de vehículos al casco histórico de Cáceres. A su entender, esas lagunas refuerzan la necesidad de aclarar por escrito el encaje real del sector en Extremadura.
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