Las licencias VTC se duplican: ya hay en Extremadura una por cada cuatro taxis

Las licencias de los VTC (que identifican a los coches de alquiler con conductor) asociadas a la actividad de las plataformas de Uber y Cabify, están detrás de las protestas que los taxis valencianos han llevado a cabo en los últimos meses en la comunidad por una posible liberalización del sector en esa comunidad y que hace solo unos meses se repetían en grandes ciudades del país como Madrid y Barcelona.

En los últimos años, el sector de los Vehículos de Turismo con Sector (VTC) no ha hecho más que aumentar su presencia frente al servicio tradicional del taxi y eso ha aumentando los recelos, aunque la situación en Extremadura nada tiene que ver con la feroz competencia en las grandes capitales.

Aún así, en la región extremeña el despliegue del VTC también ha sido relevante en los últimos años. Según los últimos datos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenibles, este pasado marzo había en la comunidad extremeña 209 licencias VTC (188 en la provincia de Badajoz y 21 en la de Cáceres), lo que supone casi el doble que hace dos años (108 licencias) tras años anteriores de expansión en los que se llegaron a un máximo de 219 licencias. El sector parece que está volviendo a repuntar frente al estancamiento del taxi en 841 licencias (VT, por su nomenclatura oficial) a principios del pasado marzo, y tras un descenso en los últimos años, ya que ha llegado a haber más de mil licencias de taxi en la comunidad.

Estos son los datos en un contexto de cierta ambigüedad jurídica que mantiene un pulso casi continuo en las grandes capitales. En Extremadura, por su parte, la situación parece de calma. Así lo señala José Manuel Berzal, presidente ejecutivo nacional de Unauto-VTC, la patronal más representativa del sector en España, quien defiende que Extremadura no vive en estos momentos una situación de conflictividad legislativa ni una confrontación abierta entre el taxi y las VTC. Aun así, señala que el crecimiento del sector y la convivencia entre distintos modelos de movilidad hacen necesario ordenar mejor el marco de actuación.

Un modelo "tradicional" en Extremadura

La organización subraya, además, que en Extremadura el servicio predominante no es el asociado a las grandes plataformas urbanas como Uber y Cabify, sino un modelo «tradicional» que se ha hecho siempre y no es nuevo y con una fuerte implantación rural. Berzal insiste que esa actividad «ha existido siempre» y que funciona especialmente en entornos donde la movilidad presenta más limitaciones. De hecho, defiende que si las licencias se han incrementado en los últimos años, suponiendo inversión y empleo, es porque «hay demanda que no se atiende, ni por parte del taxi ni de los servicios públicos».

Desde esa perspectiva, la patronal defiende que las VTC no llegan para sustituir al taxi, sino para complementar la oferta disponible y ampliar la capacidad de elección de los ciudadanos. «Lo único que hace el servicio de VTC es complementar el servicio que da el sector del taxi», afirma el presidente de Unauto, que niega haber detectado en Extremadura una preocupación relevante del taxi por la situación actual del sector: «a priori no hemos recogido esa sensibilidad porque lo único que hace el servicio VTC es dar la oportunidad a los ciudadanos de que puedan elegir en liberta qué tipo de movilidad quieren».

A su juicio, la regulación nacional de las VTC, que permite servicios urbanos, y su auge en el país ha supuesto un incentivo de competitividad para el sector del taxi, «por lo cual también ha mejorado tanto la calidad del servicio que presta como la posibilidad de que puedan trabajar con plataformas digitales, más allá de los servicios a mano alzada, en sus paradas o a través de sus radioteléfonos».