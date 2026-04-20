Los profesores exigen ayudas por el alza del carburante en Extremadura

Los profesores que deben desplazarse con su vehículo particular para desarrollar su trabajo han puesto el foco en el coste creciente del carburante y en la insuficiente compensación que perciben en Extremadura. El sindicato ANPE ha reclamado a la Administración autonómica nuevas ayudas para los docentes itinerantes, orientadores y demás personal docente obligado a moverse entre centros, al considerar que la cuantía actual no cubre el gasto real que asumen.

La organización ha denunciado que la compensación vigente, fijada en 0,26 euros por kilómetro, se ha quedado corta frente al encarecimiento acumulado del combustible y del mantenimiento del vehículo. A su juicio, esta situación obliga a muchos profesionales a asumir de su propio bolsillo una parte del coste de un servicio público esencial, con un impacto especialmente visible en el medio rural.

Un kilometraje que consideran insuficiente

ANPE Extremadura ha situado el origen de la reclamación en el Decreto 42/2025, de 19 de mayo, que fija el kilometraje en 0,26 euros por kilómetro. El sindicato ha sostenido que esta actualización "ha supuesto una actualización claramente insuficiente y alejada de la realidad económica actual" y que, lejos de resolver el problema, mantiene una situación injusta para el profesorado que depende del coche para trabajar.

Según ha expuesto, el coste real del uso del vehículo incluye no solo el carburante, sino también mantenimiento, seguros, averías y desgaste, por lo que la cantidad reconocida por la Administración no compensa de forma adecuada los desplazamientos diarios.

Más presión en el medio rural

La organización ha advertido de que esta situación golpea con más fuerza a los docentes que desarrollan su labor en el medio rural extremeño, donde los desplazamientos son más frecuentes y, en muchos casos, imprescindibles para garantizar la cobertura educativa. En este contexto, ha defendido que el profesorado no puede seguir financiando parcialmente con recursos propios el funcionamiento del sistema educativo público.

El sindicato ha remarcado que se trata de trabajadores que sostienen un servicio "esencial y vertebrador del territorio" y que, sin embargo, no cuentan con un marco de compensación ajustado al coste real de su movilidad.

Comparación con otros colectivos

ANPE ha comparado la situación del profesorado con la de otros sectores profesionales cuya actividad también depende del vehículo. En concreto, ha citado bonificaciones directas al combustible, devoluciones parciales del Impuesto de Hidrocarburos, ayudas por vehículo, rebajas fiscales y planes específicos de apoyo económico dirigidos a ámbitos como el transporte, la agricultura o la pesca.

Frente a ello, ha lamentado que los docentes itinerantes en Extremadura no reciben ayudas directas vinculadas al consumo real de combustible, ni compensaciones por mantenimiento o desgaste, ni medidas fiscales específicas que alivien el coste de sus desplazamientos.

Para el sindicato, este escenario constituye un "agravio comparativo" que considera "inaceptable", al entender que se reconoce el impacto del encarecimiento energético en unos colectivos y se ignora en otros que también dependen del vehículo para prestar un servicio público.

Las medidas que reclaman

Entre sus demandas, ANPE Extremadura ha pedido una revisión inmediata y al alza del kilometraje, de forma que se ajuste al coste real del uso del coche. También ha reclamado la implantación de un mecanismo de actualización automática ligado al precio de los carburantes u otros indicadores objetivos.

Además, ha solicitado ayudas directas y compensaciones específicas para el profesorado que utilice su vehículo propio, con propuestas como apoyo para seguros, compra o adquisición de vehículo o pagos compensatorios puntuales. A ello ha sumado la petición de estudiar medidas estructurales, como la dotación de medios de transporte o compensaciones adicionales en zonas rurales y de difícil cobertura.

Exigen una respuesta inmediata

El sindicato docente también ha reclamado la apertura urgente de una mesa de negociación que aborde de forma integral la problemática de las itinerancias. En su escrito, ha advertido de que mantener la situación actual supone "perpetuar una injusticia evidente y un agravio comparativo inadmisible".

ANPE ha insistido en que la Administración no puede seguir trasladando a los docentes costes que le corresponden, ni sostener el sistema educativo a costa del esfuerzo económico personal del profesorado. En esa línea, ha exigido una respuesta inmediata y soluciones reales, al considerar que la dignidad profesional de los docentes y la calidad del sistema educativo extremeño no pueden seguir dependiendo del sacrificio económico individual de quienes se desplazan cada día para trabajar.