San Vicente de Alcántara se reivindica en Ficor como capital mundial del corcho con un impulso a la innovación sostenible

La VI Feria Internacional del Corcho (Ficor) convertirá esta semana a San Vicente de Alcántara, del 22 al 24 de abril, en el gran escaparate internacional de un sector clave para la economía de la provincia de Badajoz y de Extremadura. La cita mostrará las últimas novedades de una industria que busca reforzar la sostenibilidad de esta materia prima a partir del valor ambiental de los alcornocales, capaces de actuar como sumideros de CO2.

La feria, que se celebra cada dos años, está considerada como el evento de mayor trascendencia internacional para el sector corchero y vuelve a situar a esta localidad pacense como referencia mundial en la producción y transformación del corcho. Ficor consolidará así el papel de San Vicente de Alcántara como capital mundial del corcho y de sus productos derivados, vinculados además a la actividad económica de la comarca de Los Baldíos.

La presentación de esta sexta edición ha tenido lugar este pasado jueves en la Diputación de Badajoz, en un acto en el que han participado el vicepresidente primero de la institución provincial, Juan María Delfa, y el diputado provincial y alcalde de San Vicente de Alcántara, Andrés Hernáiz. Ambos responsables institucionales han incidido en la relevancia estratégica de una feria que vuelve a proyectar internacionalmente a uno de los sectores más emblemáticos del suroeste peninsular.

Foro de referencia

Durante su intervención, Juan María Delfa destacó la capacidad de Ficor para convertirse en un foro de referencia para empresas, innovación y oportunidades de negocio. El vicepresidente primero de la Diputación de Badajoz subrayó que la feria es un “tremendo escaparate” para los empresarios del corcho, el sector vitivinícola y el tejido innovador vinculado a estos productos, además de un espacio privilegiado para intercambiar ideas y generar nuevas propuestas de valor.

Por su parte, Andrés Hernáiz puso el acento en el peso industrial de San Vicente de Alcántara dentro del mercado mundial del corcho. El alcalde destacó que el municipio concentra 35 fábricas y la mayor concentración corchera del mundo, hasta el punto de que “el 15 por ciento de las botellas de vino que se descorchan en todo el mundo tienen un tapón de corcho fabricado en San Vicente de Alcántara”, según afirmó.

El acto sirvió también para poner de relieve el perfil innovador de las industrias corchera y forestal de la localidad, una línea que marcará buena parte de las charlas y ponencias previstas en Ficor. Entre las novedades que se abordarán destacan las plantaciones de alcornocales seleccionados genéticamente, ya implantadas en la industria, que ofrecen mayor resistencia, un crecimiento más rápido y una mayor capacidad para absorber dióxido de carbono.

Sostenibilidad

La sostenibilidad será, de hecho, uno de los grandes ejes de esta edición, en un momento en el que el sector avanza hacia modelos de producción más eficientes desde el punto de vista energético. Al tratarse de una industria electrointensiva, las empresas corcheras de San Vicente de Alcántara están acometiendo importantes inversiones para trabajar con energía fotovoltaica y hacer todavía más sostenibles sus tapones.

En este contexto, Hernáiz defendió que el sector afronta el futuro con una estrategia clara para fortalecer su competitividad. El alcalde aseguró que, pese a la incertidumbre, “se están dando los pasos adecuados y haciendo los deberes para que el corcho de San Vicente de Alcántara tenga un horizonte halagüeño”.

Parte del patrimonio

Más allá de su dimensión industrial, el corcho forma parte del patrimonio natural, económico y cultural de San Vicente de Alcántara y de la provincia de Badajoz. Su aprovechamiento no solo genera actividad productiva, sino que también favorece el turismo rural gracias a experiencias ligadas a las dehesas de alcornocales de la Sierra de San Pedro, a los procesos de extracción y a distintas rutas senderistas e interpretativas.

La VI Feria Internacional del Corcho contará con 17 expositores profesionales de empresas corcheras y de maquinaria para su transformación, firmas forestales, maquinaria agrícola, bodegas, artesanía y una asociación benéfica que trabaja con esta materia prima. La amplitud de la oferta expositiva confirma el alcance de una feria que aspira a reunir industria, tradición, innovación y desarrollo sostenible en torno a uno de los grandes símbolos económicos de San Vicente de Alcántara.