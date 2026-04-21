El cielo se enturbia en Extremadura mientras el termómetro sube hasta 34 grados

La subida de la temperatura no se detiene en Extremadura y el cielo se cubre de partículas de polvo. Si desde la semana pasada, los termómetros experimentan el aumento de un grado cada día, hoy Badajoz alcanza los 34 grados y Cáceres los 30, según la predicción meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). A este incremento, se une la calima que enturbia el cielo.

Así, la región registra intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna, con probabilidad de chubascos y tormentas ocasionales por la tarde, mientras los termómetros se mueven entre los 14 y los 34 grados en Badajoz y entre los 15 y los 30 en Cáceres. El viento sopla flojo, de componente sur y sureste, con algunos intervalos más intensos.

Calima y lluvia de barro

A ese ascenso térmico se suma hoy una atmósfera más cargada. Meteored refleja para Badajoz una jornada con ambiente muy cálido y menciona además lluvia de barro, un fenómeno muy ligado a la presencia de polvo en suspensión. En Cáceres también apunta a una tarde más inestable, en un contexto de cielo menos limpio de lo habitual. Ese velo en altura deja una imagen más apagada del cielo extremeño y acompaña el repunte del calor.

Evolución del calor

Ese ascenso mantiene la escalada térmica de los últimos días. Si el lunes 20 de abril la Aemet situaba las máximas en 31 grados en Badajoz y 28 en Cáceres, este martes ambas capitales suben otro peldaño, con 34 grados en Badajoz y 30 en Cáceres. El contraste resulta todavía más claro si se mira al inicio de la semana pasada: el lunes 13, la máxima se quedaba en 20 grados en Badajoz y 17 en Cáceres, de modo que en apenas ocho días la capital pacense gana 14 grados y la cacereña suma 13.

Meteored también dibuja una jornada muy cálida, aunque con valores algo más contenidos que los de la previsión oficial. Esta web prevé para en Badajoz una máxima de 28 grados y una mínima de 13, con tarde nubosa, brisa y algunos chubascos; en Cáceres sitúa la máxima en 25 grados y la mínima en 13, también con nubosidad y ambiente templado.

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La evolución de los últimos días confirma así el cambio de paso del tiempo en Extremadura. Al calor ya instalado se le añade este martes la calima, que da al cielo un aspecto más turbio y refuerza la sensación de jornada pesada, sobre todo antes de que por la tarde puedan aparecer tormentas aisladas.