El Colegio de Psicólogos de Extremadura y ANPE impulsan un convenio pionero para mejorar la salud mental del profesorado

Atender, prevenir su deterioro y mejorar la salud mental de los docentes extremeños es el objetivo de un convenio pionero del Colegio de Psicólogos de Extremadura y el sindicato ANPE, que tiene tres pilares básicos: la promoción de la salud mental, la prevención y la intervención. Se trata de una iniciativa que solo tiene en marcha hasta el momento La Rioja, con la que se da respuesta a una situación que no para de crecer: «los problemas psicológicos están en auge a todos los niveles, también en el plano escolar», destacó ayer durante la presentación del convenio el presidente del Colegio de Psicólogos de Extremadura (Copex), Ángel Boceta, acompañado por el presidente de ANPE en la comunidad, Antonio Vera, y el presidente de ANPE Cáceres, Saturnino Acosta.

Sus declaraciones están refrendadas por los datos del servicio del Defensor del Profesor de ANPE, que funciona desde 2007 en Extremadura y viene detectando «un repunte en los problemas psicológicos en el profesorado extremeño», aseguró Vera.

Según explicó la coordinadora del servicio regional, Ana Bravo, junto a José Ramón Valdivia (Defensor del Profesor en Cáceres), durante el curso 2024-2025 acudieron a este recurso medio centenar de docentes, destacando el aumento «muy significativo» de la ansiedad, la depresión, el ‘burnout’ y el malestar emocional, principalmente por la sobrecarga del profesorado, la conflictividad en las aulas o las presiones de las familias y las redes sociales, a las que Acosta añadió «la dificultad de atender a un alumnado cada vez más diverso y con más necesidades», y también la «soledad» ante los conflictos.

Carencias de profesionales y aumento de bajas laborales "como nunca antes"

Pero las administraciones, advierten, no llegan en tiempo y forma para afrontar una realidad compleja y en ascenso. «Cada vez se pone más de manifiesto las carencias en materia psicológica que hay a nivel social, las entidades públicas no llegan, van a otra velocidad. Hay una carencia enorme de psicólogas y psicólogos en Atención Primaria, mientras las bajas laborales por cuestiones psicológicas se están disparando como nunca antes se había conocido», añadió Boceta.

En este contexto, nace este convenio que se presentó ayer en Cáceres y que busca llegar al profesorado y darle la atención psicológica necesaria en condiciones económicas ventajosas (para los afiliados a ANPE) con una red de psicólogos con cobertura por toda la región. Pero también a sus familiares directos, porque «los problemas del aula repercuten en el bienestar emocional de un docente», explicó Vera, y eso también se traslada al entorno familiar.

Pero además de la intervención individual, a través del convenio también se desarrollarán actividades formativas para «dotar al profesorado de herramientas emocionales y educativas», además de talleres prácticos de prevención centrados en la gestión emocional, la convivencia en las aulas, la respuesta a situaciones alta complejidad y la prevención del 'burnout'.

Un suspenso, el desencadenante

Para conocer la realidad, Valdivia, responsable del Defensor del Profesor de ANPE en la provincia de Cáceres, relató el caso de una profesora de Formación Profesional que, tras suspender a una alumna en un examen, comenzó a sufrir insultos, descalificaciones y episodios de intimidación por parte de la madre de la estudiante. La situación desembocó en una crisis de ansiedad y en una baja médica. “Lo único que necesitaba era compartirlo con alguien más. Nosotros lo que hicimos fue escucharla”, resumió.

Los responsables de COPEX y ANPE coincidieron en subrayar que este convenio no pretende sustituir a la administración, sino cubrir una necesidad creciente que, a su juicio, no está suficientemente atendida desde lo público. En todo caso, defendieron que el acuerdo supone un paso relevante para mejorar el bienestar del profesorado y, con ello, el funcionamiento del sistema educativo en su conjunto.