Un 'ejército' aéreo para proteger el arroz extremeño: dos aviones y varios drones contra la pudenta

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible ha iniciado la contratación del servicio de dos aeronaves tripuladas y varios drones para la aplicación aérea de productos fitosanitarios durante la campaña oficial de 2026 contra la pudenta del arroz en Extremadura. El dispositivo diseñado por la Junta busca actuar de forma coordinada sobre buena parte de la superficie arrocera regional en el momento clave de la campaña.

Plaga

La pudenta del arroz, Eysarcoris ventralis, es un hemíptero que provoca importantes daños en este cultivo al extraer los jugos de los granos, reducir el rendimiento de las cosechas y generar una mancha característica en el cereal procesado que rebaja notablemente su valor comercial. La plaga no solo merma la producción en el campo, sino que también deteriora la calidad final del arroz y deprecia su salida al mercado.

La actuación se enmarca en el Decreto 138/1994, de 13 de diciembre, por el que se establecen las bases de las campañas oficiales fitosanitarias en Extremadura. Esta norma recoge en su artículo 6 que el tratamiento contra la pudenta del arroz tiene como finalidad minimizar la incidencia de este parásito sobre los rendimientos y la calidad de la producción arrocera. El respaldo normativo de esta campaña refuerza el carácter oficial de una intervención que cada año resulta clave para el sector.

Según la documentación del contrato, la necesidad de aplicar los tratamientos en un periodo muy concreto y de manera generalizada en toda la superficie regional obliga a recurrir a medios aéreos. La rapidez de actuación y la amplitud del terreno a cubrir hacen inviable una respuesta convencional en una campaña que debe ejecutarse en un plazo muy limitado.

El pliego fija un presupuesto base de 199.000 euros, dividido en tres lotes, para la aplicación aérea de productos fitosanitarios destinados al control de esta plaga. El tratamiento se realizará con un producto compuesto por cipermetrín al 0,35% p/v (UL). La Junta ha optado por estructurar el contrato en varios lotes para asegurar capacidad operativa suficiente y llegar a toda la superficie prevista en las fechas señaladas.

Superficie amplia

Los trabajos se llevarán a cabo en toda la superficie sembrada de arroz en Extremadura, salvo en aquellas zonas que queden limitadas por motivos técnicos o medioambientales. La fecha estimada de ejecución se sitúa en la segunda quincena de agosto y la superficie máxima objeto de tratamiento no podrá superar las 20.000 hectáreas, en función de la declaración de cultivo incluida en la solicitud única de 2026. La previsión de la Administración autonómica pasa por concentrar la intervención a finales de agosto sobre un máximo de 20.000 hectáreas de arrozal.

El primero de los lotes contempla la contratación de dos aviones tripulados con una capacidad mínima de carga de entre 1.000 y 1.800 litros. Por su parte, los lotes 2 y 3 recogen la incorporación del número de drones suficiente para garantizar al menos dos unidades de actuación diarias. El operativo combinará aeronaves tripuladas y drones para ganar eficacia, capacidad de cobertura y flexibilidad en función de las necesidades de cada zona.

La Junta considera una unidad de actuación diaria el equivalente a un dron con capacidad de trabajo de 50 hectáreas efectivas por jornada, por lo que las empresas adjudicatarias deberán garantizar al menos 100 hectáreas por día, con aparatos dotados de un tanque de 30 litros. Las condiciones técnicas del contrato obligan a asegurar un ritmo mínimo de tratamiento diario para que la campaña llegue a tiempo a las explotaciones arroceras.

De forma paralela, la Consejería ha iniciado también la compra de 15.000 litros de cipermetrín 0,35 (UL) p/v para su aplicación por medios aéreos, con un presupuesto de 62.139 euros. A la licitación del dispositivo aéreo se suma ahora la adquisición del producto fitosanitario necesario para completar una campaña que movilizará más de 260.000 euros.