El empresariado extremeño recibe con alivio el acuerdo PP-Vox y reclama estabilidad, suelo industrial y presupuestos

El acuerdo de gobierno alcanzado entre PP y Vox en Extremadura ha sido recibido con un tono de alivio por parte de las principales organizaciones empresariales de la región, que han coincidido en subrayar la necesidad de que la nueva etapa política se traduzca cuanto antes en estabilidad institucional, seguridad para la inversión y capacidad de decisión. Desde la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), la Confederación Independiente de Empresarios y Autónomos (CIEM) y la Confederación de Empresarios de la Provincia de Cáceres (COEPCA) se ha valorado el pacto como un paso que puede poner fin al periodo de incertidumbre y abrir un escenario más previsible para la economía extremeña.

CREEX habla de "optimismo y esperanza"

La CREEX ha acogido con "optimismo y esperanza" la noticia del acuerdo de gobierno, al entender que puede proporcionar "estabilidad" a la región durante los próximos cuatro años. El secretario general de la organización, Javier Peinado, ha puesto el foco en la importancia de que Extremadura cuente ya con un Ejecutivo capaz de generar "certidumbre" en un momento en el que el tejido productivo necesita referencias claras.

Peinado ha señalado que "lo más importante" es disponer ya de un gobierno que "dé estabilidad" a la comunidad autónoma. "Eso es lo más importante de cara al mundo empresarial, de cara a captar inversiones productivas", ha afirmado.

No obstante, la patronal regional ha evitado entrar por ahora en un análisis detallado del contenido del pacto, al considerar que se trata aún de un acuerdo de "carácter generalista" y que la legislatura acaba de comenzar. Según ha explicado el secretario general de la CREEX, la organización quiere estudiar el texto con más detenimiento y con participación interna.

"Queremos hacerlo con sosiego y dándole participación a toda la Confederación Regional Empresarial Extremeña, sectores y territorios", ha explicado Peinado, para valorar por qué línea puede ir la acción del nuevo gobierno.

La organización ha reiterado además su disposición a mantener una relación de apoyo institucional con el futuro Ejecutivo autonómico. En ese sentido, Peinado ha defendido un respaldo "leal, legítimo e institucional" a la acción del nuevo gobierno que presidirá María Guardiola. "Obviamente va a contar con nuestro apoyo en todos los ámbitos", ha indicado.

Junto a ello, la Creex ha remarcado que el diálogo social debe seguir ocupando un lugar central en esta nueva etapa política. Peinado ha subrayado la importancia de que "el ámbito del diálogo social siga siendo un valor añadido" para toda la acción del nuevo gobierno, en defensa de los intereses del tejido productivo extremeño.

CIEM pide confianza y una hoja de ruta clara

También CIEM ha interpretado el acuerdo como "un paso necesario" para dotar a Extremadura de estabilidad institucional y capacidad de acción en un contexto especialmente delicado. La organización ha incidido en que la región necesita con urgencia un marco claro que permita adoptar decisiones y ofrecer seguridad a empresas y autónomos.

El presidente de la Confederación Independiente de Empresarios y Autónomos, José Luis Iniesta, ha advertido de que el nuevo Ejecutivo tendrá por delante decisiones de calado. "El acuerdo permite poner en pie un gobierno que tiene por delante muchas decisiones importantes que adoptar", ha señalado. A su juicio, "ahora es el momento de centrarse en generar confianza, impulsar medidas que favorezcan la actividad empresarial y ofrecer certidumbre al tejido productivo".

La organización ha vinculado esa estabilidad política con la necesidad de sacar adelante unos presupuestos autonómicos que permitan fijar prioridades y ordenar la acción del gobierno. A juicio de CIEM, contar con un Ejecutivo constituido y con cuentas aprobadas resulta imprescindible para establecer una dirección nítida en materia económica y social.

Por ello, la Confederación ha defendido que "la constitución de un gobierno y la aprobación de unos presupuestos son elementos imprescindibles para establecer una hoja de ruta clara" que permita avanzar en las decisiones que afectan al desarrollo de la comunidad.

CIEM ha situado además esta reclamación en un escenario económico internacional marcado por la incertidumbre, circunstancia que, a su juicio, refuerza aún más la necesidad de ofrecer marcos de estabilidad. La patronal ha recordado que tanto las empresas como los trabajadores autónomos necesitan poder planificar su actividad "con confianza y seguridad".

En ese contexto, la organización ha trasladado también su voluntad de colaborar con el futuro Ejecutivo autonómico. CIEM ha tendido la mano para trabajar desde el diálogo y la colaboración institucional en medidas que refuercen la competitividad empresarial, favorezcan la inversión y contribuyan a la creación de empleo en Extremadura.

COEPCA: suelo industrial y la agilidad administrativa

La Confederación de Empresarios de la Provincia de Cáceres (COEPCA) ha ido un paso más allá y, junto a la valoración positiva del acuerdo, ha empezado a enumerar las prioridades que, a su juicio, deberían marcar el arranque de la legislatura. COEPCA ha celebrado el pacto entre PP y Vox al considerar que supone el final de un tiempo de incertidumbre y el comienzo de una etapa en la que la región puede volver a "funcionar" con estabilidad.

El presidente de la organización, Diego Arturo Hernández, ha destacado que el empresariado cacereño recibe con satisfacción el acuerdo porque aporta la certidumbre necesaria para desbloquear inversiones. "Es el momento de arrancar con fuerza y ambición", ha señalado.

Para COEPCA, la principal exigencia al nuevo Ejecutivo pasa por activar de manera inmediata el Plan integral de atracción y dinamización industrial. La patronal provincial considera que buena parte del éxito de esta nueva etapa dependerá de que se impulsen cuanto antes medidas estratégicas encaminadas a captar proyectos empresariales y a fortalecer el tejido productivo.

En ese paquete de prioridades, la organización ha situado en primer plano la liberalización de suelo industrial, una demanda que considera clave para contar con espacios suficientes, modernos y asequibles. Según ha defendido la Confederación, esa disponibilidad de suelo es imprescindible para atraer nuevas inversiones y evitar que oportunidades empresariales acaben instalándose fuera de la provincia de Cáceres o de Extremadura.

COEPCA también ha valorado de forma positiva las referencias del acuerdo a la agilidad administrativa, especialmente mediante fórmulas como el silencio administrativo positivo y la declaración responsable. A su juicio, estas herramientas pueden contribuir a reducir trabas y a facilitar la actividad de las empresas.

A ello ha sumado la necesidad de modernizar los parques empresariales y de poner en marcha incentivos reales a la inversión que permitan fortalecer el tejido de pequeñas y medianas empresas. La Confederación ha añadido que esta nueva etapa debería ir acompañada además de una bajada de impuestos como pieza complementaria para consolidar el crecimiento económico.

"Celebramos que Extremadura tenga ya un rumbo claro", ha concluido Diego Arturo Hernández. "Estamos listos para colaborar desde el primer minuto y transformar esta alegría por el acuerdo en resultados concretos, riqueza y empleo para nuestra tierra".