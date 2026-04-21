La patronal dice que la negativa del Gobierno a no deflactar el IRPF quita 300 euros al mes a una familia media extremeña

La campaña de la Renta 2025 se ha puesto en marcha con una previsión de 581.744 declaraciones en Extremadura, un saldo neto favorable a Hacienda de 159 millones de euros y un aumento de los expedientes a pagar. En ese escenario, la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX) ha elevado el tono contra la política fiscal del Gobierno y ha puesto cifra a una denuncia de impacto político y social: la patronal extremeña sostiene que la negativa a deflactar el IRPF está restando cerca de 300 euros al mes a una familia trabajadora media de la comunidad.

La organización empresarial, a través de su secretario general, Javier Peinado, ha asegurado este martes que ese desfase equivale a unos 3.400 euros al año y ha vinculado directamente esa pérdida de renta disponible a la falta de actualización de las tablas del Impuesto sobre la Renta y de los mínimos exentos, que, según ha denunciado, permanecen congelados desde hace una década pese a la fuerte subida acumulada de los precios.

El cálculo: 300 euros menos al mes por hogar

La patronal ha precisado que su estimación está hecha para una pareja con un hijo menor de 25 años y con 45.000 euros brutos conjuntos. Una vez descontadas la Seguridad Social a cargo del trabajador y el IRPF, esos ingresos se quedarían en unos 32.600 euros netos anuales. A partir de ahí, la CREEX sostiene que esa familia estaría pagando alrededor de 3.400 euros más al año de lo que le correspondería si el impuesto se hubiera adaptado a la inflación.

La idea que quiere trasladar la patronal es clara: no habla de una gran renta, sino de un hogar muy próximo a la media regional. De hecho, recuerda que la renta neta media por hogar en Extremadura se sitúa actualmente en 30.500 euros, una referencia que utiliza para reforzar que el impacto no afecta solo a perfiles altos, sino a familias corrientes.

Traducida a términos mensuales, esa diferencia anual de 3.400 euros deja un resultado de algo menos de 283 euros al mes, cantidad que la organización redondea en 300 euros mensuales.

Inflación del 30%, salarios del 28% y tablas congeladas

La CREEX sostiene que el problema se ha ido acumulando durante años. Según su planteamiento, en la última década la inflación ha subido un 30% y los sueldos un 28%, de modo que el poder adquisitivo apenas ha mejorado, pero la factura fiscal sí se ha incrementado porque el diseño del impuesto no se ha corregido con ese mismo criterio.

Ahí sitúa la patronal la llamada "subida en frío" del IRPF. Es decir, el fenómeno por el que un trabajador puede ganar más en términos nominales, pero pagar también más impuestos sin que exista una mejora real equivalente en su capacidad económica. "Nos encontramos con que buena parte de esa subida que pagan las empresas no va al trabajador, sino a Hacienda, mediante lo que se ha dado en llamar 'subida en frío' del Impuesto de la Renta, es decir, un incremento encubierto de la presión fiscal", ha señalado Peinado.

Agencia ATLAS / Foto: EP

La organización insiste en que esa es la razón de que muchos trabajadores sientan que, pese a las subidas salariales, el dinero les rinde menos. "No es una sensación, es la realidad, porque se le están quitando 300 euros de media más cada mes de lo que debería pagar", ha afirmado el secretario general de la patronal.

La reclamación de fondo: deflactar, no rebajar

Uno de los mensajes que más ha querido subrayar la CREEX es que su demanda no pasa, al menos en este punto, por una rebaja fiscal clásica, sino por adaptar el impuesto a la inflación para evitar que la subida de precios y salarios termine elevando de forma indirecta la recaudación.

Peinado ha defendido que lo que se pide es que las rentas del trabajo paguen hoy en términos reales lo mismo que hace diez años, sin que el Estado aproveche la inflación como una vía silenciosa para aumentar la presión tributaria. "No estamos pidiendo siquiera una rebaja fiscal, aunque creemos que debería plantearse, sino que las rentas del trabajo paguen los mismos impuestos que pagaban hace diez años, sin trucos para subirles la presión fiscal por la puerta de atrás", ha explicado.

Desde la patronal se enlaza además esta queja con el aumento de los costes laborales que, a su juicio, ya vienen soportando empresas y autónomos por la vía de las cotizaciones sociales y del esfuerzo para acompasar los salarios al encarecimiento de la vida. La tesis de la CREEX es que una parte de ese mayor desembolso empresarial no acaba en la nómina útil del trabajador, sino en la recaudación fiscal. Peinado ha llegado a calificar de "tremenda injusticia" que las familias trabajadoras vean empeorar su nivel de renta pese a que las empresas y los autónomos pagan más.

Una campaña de renta con más declaraciones a pagar

La ofensiva de la CREEX llega, además, en un momento especialmente sensible: el arranque de la campaña de la Renta 2025, que en Extremadura ha comenzado con previsiones de mayor volumen económico y un aumento claro de las declaraciones positivas.

La Agencia Tributaria calcula que en la región deberán presentarse 581.744 declaraciones. De ellas, 162.519 serán a ingresar, 353.754 a devolver y 65.471 negativas o de cuota cero, sin ingreso ni devolución. El balance global previsto apunta a 386 millones de euros a ingresar y 227 millones a devolver, lo que deja ese saldo neto de 159 millones a favor de Hacienda en la comunidad.

La comparación con la campaña anterior refuerza la dimensión del cambio: entonces el resultado neto fue de 92 millones, por lo que el salto previsto para este ejercicio es notable.

También crece el número total de declaraciones. Hacienda prevé una subida del 2% respecto al ejercicio anterior. Pero donde más se aprecia el avance es en los expedientes con resultado positivo: las declaraciones a ingresar pasarán de 147.529 a 162.519, un aumento del 10,2%. Y el importe asociado a esas declaraciones crecerá todavía más, un 21,6%, al pasar de 317 a 386 millones de euros.

En cambio, las declaraciones a devolver bajarán ligeramente en número, un 1,5%, aunque el importe global de las devoluciones subirá un 0,9%, hasta los 227 millones.

Más individuales que conjuntas

Del total previsto en Extremadura, 496.606 declaraciones serán individuales y 85.138 conjuntas, una distribución que mantiene el claro predominio del formato individual. Aun así, las devoluciones seguirán siendo mayoría en la comunidad. Ya en la campaña pasada, el 62,97% de las declaraciones presentadas en Extremadura fueron a devolver, según los datos de cierre de la propia Agencia Tributaria.

Ese dibujo general deja una campaña con más contribuyentes, más volumen económico y un mayor peso de las declaraciones positivas, justo en un contexto en el que la patronal extremeña denuncia que las familias asalariadas están perdiendo capacidad de gasto por no haberse adaptado el IRPF al encarecimiento de la vida.

El calendario: hasta el 30 de junio

La campaña de la Renta 2025 se abrió el 8 de abril con la presentación por internet a través de Renta Web y se prolongará hasta el 30 de junio. En el caso de las declaraciones a ingresar con domiciliación bancaria, la fecha límite será el 25 de junio, aunque el cargo no se hará efectivo hasta el 30 de junio.

La solicitud de cita para el plan telefónico "Le Llamamos" y para la asistencia en pequeños municipios arrancó el 29 de abril, mientras que ese servicio comenzará el 6 de mayo. La cita para la atención presencial en oficinas podrá pedirse desde el 29 de mayo y la asistencia presencial empezará el 1 de junio.

La Agencia Tributaria ya había activado parte del operativo antes del arranque oficial. Desde el 11 de marzo se pudo solicitar el número de referencia y desde el 18 de marzo estuvieron disponibles la aplicación, la consulta de datos fiscales y los primeros contenidos informativos. Antes incluso del inicio oficial de la campaña, más de dos millones de contribuyentes habían consultado ya sus datos fiscales.

## Renta Directa y menos errores

La gran novedad de esta campaña es la ampliación del servicio "Renta Directa", pensado para contribuyentes que no necesitan modificar el borrador. Hacienda lo ha extendido hasta alcanzar a nueve millones de potenciales beneficiarios, el doble que en la campaña anterior.

Entre quienes podrán utilizarlo figuran nuevos declarantes, contribuyentes con préstamo hipotecario con derecho a deducción estatal y algunos contribuyentes con deducciones autonómicas, siempre que todos sus datos fiscales puedan incorporarse automáticamente. La idea de la Agencia es simplificar al máximo la presentación de los expedientes más sencillos, con una experiencia más rápida y directa, también en pantallas grandes.

Además, este canal incorpora ya todas las modalidades de pago disponibles en Renta Web, incluido el pago por Bizum y con tarjeta.

Atención telefónica, oficinas y pequeños municipios

El plan "Le Llamamos" seguirá funcionando como alternativa a la atención presencial para los contribuyentes menos habituados a la gestión digital. El servicio estará operativo desde el 6 de mayo hasta el 30 de junio y podrá solicitarse por internet, por la app o por teléfono.

La llamada la realizará la propia Agencia, con identificación del contribuyente mediante NIF, número de referencia o Cl@ve, y se enviará además un recordatorio por SMS dos días antes de la cita. A ello se suma la atención en oficinas desde el 1 de junio y la asistencia en pequeños municipios desde el 6 de mayo, con el apoyo habitual de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Pago fraccionado y Patrimonio

La declaración podrá presentarse por internet, por aplicación, mediante el plan telefónico o de forma presencial. En las declaraciones a ingresar con domiciliación, el contribuyente podrá fraccionar el pago en dos plazos, con un segundo vencimiento el 5 de noviembre. También podrá solicitar el aplazamiento de la deuda en los casos previstos.

Junto a la renta, la campaña incluye además el Impuesto sobre el Patrimonio. En Extremadura se prevén 518 declaraciones por este concepto. A escala general, se mantiene la obligación de declarar para quienes tengan cuota a ingresar o bienes y derechos por valor superior a dos millones de euros, con presentación exclusivamente electrónica.