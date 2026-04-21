Los Premios Adenex distinguen en Extremadura a proyectos de ciencia, folclore y renaturalización

La Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura (Adenex) ha anunciado los nombres de las entidades y personas reconocidas en la XXXVIII edición de sus premios anuales, unos galardones que la organización concede desde 1986 con el objetivo de visibilizar trayectorias destacadas en la defensa del medioambiente y de las señas de identidad culturales de la comunidad.

La convocatoria mantiene cuatro grandes modalidades: la científica, bajo la denominación Premio José Luis Pérez Chiscano; la social; la de comunicación; y la cultural, asociada al Premio Diosdado Simón. En este último apartado se reconoce a municipios, personas, asociaciones o entidades que destaquen por el cuidado de su identidad natural y cultural en Extremadura.

Los premios no tienen dotación económica. En su lugar, las personas y colectivos distinguidos reciben un bajorrelieve original del pintor y escultor extremeño Justo Berjano, una pieza que se ha convertido con el paso de los años en uno de los símbolos de estos reconocimientos.

La asamblea decide los galardones

La elección de los premiados se realiza cada año en la Asamblea General de Socios y Socias de Adenex, una vez completado el procedimiento de propuestas. En la reunión celebrada el pasado 17 de enero quedaron definidos los reconocimientos de esta edición.

En la categoría científica, el Premio José Luis Pérez Chiscano ha recaído en la Asociación Abejas Silvestres, por su labor de conservación y protección de más de mil especies de abejas silvestres de la Península Ibérica. El reconocimiento pone el foco en un trabajo estrechamente ligado a la biodiversidad y al equilibrio de los ecosistemas.

Folclore, clima y compromiso social

En el apartado social ha distinguido a la Federación Extremeña de Folklore. La asociación destaca de este colectivo su tarea de enseñar, practicar y exhibir cantos, canciones y bailes regionales a través de las actividades que desarrollan sus grupos federados. También subraya el carácter intergeneracional de una labor que enlaza tradición, transmisión cultural y cohesión social.

El premio de comunicación ha sido para Javier Peña (Hope), al que Adenex reconoce por haber impulsado una divulgación ambiental de gran alcance. La entidad valora especialmente su capacidad para acercar la ciencia del clima a un lenguaje claro y motivador para el público general.

Dos nombres en la categoría cultural

La categoría Diosdado Simón incorpora en esta edición dos reconocimientos. Por un lado, se premia a Anillo Verde para la inclusión, de Alcántara, por su contribución a la renaturalización de espacios degradados desde una perspectiva ecosocial. La asociación señala que el proyecto no solo busca responder a problemas de deforestación en el territorio y en el entorno de los pueblos, sino también tejer redes de colaboración con otros agentes sociales.

Junto a esta iniciativa, distingue también a El gato con Jotas, al que reconoce por sus mensajes sociales en favor de Extremadura, de la mujer, de los derechos sociales y del respeto, así como por su empeño en conectar a las nuevas generaciones con el folclore extremeño.

La doble mirada de este apartado cultural refleja una de las claves de los premios: la relación entre la defensa del entorno y la preservación de una identidad que, en el caso extremeño, se apoya tanto en el paisaje como en las expresiones culturales que lo acompañan.

El acto de entrega tendrá lugar el próximo 6 de junio de 2026. A la cita acudirán, como es habitual, socios y socias de la organización, representantes de medios de comunicación, personalidades vinculadas al ámbito ambiental y autoridades invitadas.