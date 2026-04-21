El PSOE extremeño acusa a Guardiola de "claudicar" ante Vox y de avalar un gobierno "de la vergüenza"

El PSOE de Extremadura ha cargado este martes con dureza contra el discurso de investidura de María Guardiola, al que ha calificado de "faltón, incómodo y lleno de un ejercicio de cinismo político sin precedentes". El presidente del Grupo Parlamentario Socialista, José María Vergeles, ha señalado que la candidata popular ha "claudicado" ante Vox para asegurarse la Presidencia de la Junta y ha terminado avalando un gobierno "de la vergüenza".

Así lo ha sostenido el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, José María Vergeles, quien ha afirmado que la líder del PP extremeño ha acudido al hemiciclo "primero, a justificar que ha pasado por el aro, y segundo, a intentar que los extremeños y las extremeñas pasemos por el aro". A su juicio, cualquier intervención, por muy preparada que hubiera estado, ha sido incapaz de ocultar "tantísima vergüenza" como, en su opinión, ha encerrado el acuerdo de gobernabilidad suscrito con Vox.

En este sentido, el diputado ha resaltado que Guardiola "ha tenido que claudicar para poder hacer uso del sillón de presidenta de la Junta de Extremadura" y la ha acusado de haberse quedado "sin argumentos" durante su intervención en la sesión plenaria. Según ha dicho, la candidata popular ha representado "la viva imagen de una política que ha vendido su alma a cambio del precio de un sillón de presidenta".

Vergeles ha advertido además de que las consecuencias de ese pacto no han recaído únicamente sobre la futura presidenta, sino también sobre el conjunto de la sociedad extremeña. "El precio no lo va a pagar solo la señora Guardiola, lo van a pagar todos los extremeños y todas las extremeñas", ha señalado.

Para Vergeles, la nueva legislatura no ha arrancado con un proyecto esperanzador, sino profundamente condicionada por el pacto entre PP y Vox. De hecho, ha asegurado que ha nacido "herido de muerte" y ha denunciado que el acuerdo ha supuesto "un ataque directo en la línea de flotación de la democracia", además de haber "institucionalizado la discriminación".

Prioridad nacional

El dirigente socialista también ha reprochado a Guardiola que haya evitado durante su discurso cualquier alusión a la prioridad nacional, uno de los conceptos incluidos en el acuerdo de gobernabilidad, y se ha preguntado si la candidata "ha tenido algo que esconder". Ha criticado la cesión de áreas como los servicios sociales y la familia, así como el planteamiento medioambiental y económico del pacto, en el que ha dicho haber apreciado "un recorte manifiesto", así como un "ejercicio absolutamente de trampa matemática en cuanto a los ingresos".

Noticias relacionadas

En esta línea, Vergeles ha afirmado que Guardiola ha perdido "el respeto de todos los extremeños" y ha defendido que "Extremadura es mucho mejor que este gobierno de vergüenza" que, a su juicio, se ha constituido con el respaldo de Vox. Frente a este escenario, ha avanzado que el PSOE no será "un mero espectador" durante la legislatura, sino que ejercerá una oposición "seria, rigurosa y valiente", tanto en el terreno parlamentario como en el jurídico, para defender "a esa Extremadura honesta, decente y real" frente al nuevo Ejecutivo.