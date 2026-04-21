Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Marcelo NessiDisparo a una menorIsabel de Portugal
instagram

Pleno en la Asamblea

Sigue en directo la comparencia de María Guardiola para su investidura como presidenta de la Junta

Guardiola abre un pleno decisivo bajo la presión del pacto con Vox y las dudas sobre su encaje en el PP nacional

La candidata a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, pronuncia el primer discurso de investidura el pasado 3 de marzo.

La candidata a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, pronuncia el primer discurso de investidura el pasado 3 de marzo. / Javier Cintas

Carmen Hidalgo Sancho

Rocío Entonado Arias

María Guardiola afronta este martes en la Asamblea de Extremadura el debate de investidura que debe convertirla en presidenta de la Junta tras el acuerdo alcanzado entre PP y Vox. La sesión se inicia a las 17.30 horas con la intervención de la candidata popular, en el inicio de un pleno decisivo para desbloquear la gobernabilidad de la comunidad.

El arranque del debate llega, además, marcado por la tensión política que rodea al pacto entre ambas formaciones. Mientras Vox asegura confiar en la “buena fe” de Guardiola para cumplir lo firmado, también deja ver sus recelos hacia la dirección nacional del PP, en un clima de expectativa sobre el alcance real del acuerdo y su estabilidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La firma de moda que abrirá próximamente un nuevo local en El Faro de Badajoz
  2. Monesterio adelanta las Primeras Comuniones para que no coincidan con San Isidro
  3. La inversión privada impulsa la transformación del Casco Antiguo de Badajoz con nuevas promociones residenciales
  4. El Gobierno asfaltará 80 kilómetros de la N-432, entre Badajoz y la conexión con la A-66, pasada Zafra
  5. Casi le rozaba el brazo': cae una bola de la Puerta Pilar y desata el pánico en Badajoz
  6. Badajoz recibe con honores a la reina Isabel de Portugal
  7. Rescatan a un pescador en el río Guadiana a su paso por Badajoz a punto de ahogarse
  8. Bidaia, el restaurante de Badajoz que entra en la selección de la Guía Michelin: 'Pensábamos que era una broma

Promedio impulsa una depuradora por más de un millón de euros en Hernán Cortés

Promedio impulsa una depuradora por más de un millón de euros en Hernán Cortés

Sigue en directo la comparencia de María Guardiola para su investidura como presidenta de la Junta

Sigue en directo la comparencia de María Guardiola para su investidura como presidenta de la Junta

Iberdrola lleva al juzgado la acusación de REE y Redeia de que el apagón comenzó en una planta de Extremadura

Iberdrola lleva al juzgado la acusación de REE y Redeia de que el apagón comenzó en una planta de Extremadura

Agua, veterinarios y enfriamiento del asfalto: el plan de Sevilla para proteger a los caballos en la Feria de Abril 2026

WOMAN mayo te regala el complemento de moda de COOSY para elevar tu look y sumarte a una de las tendencias de la temporada

WOMAN mayo te regala el complemento de moda de COOSY para elevar tu look y sumarte a una de las tendencias de la temporada

La investidura de Guardiola arranca este martes con Vox confiando en su "buena fe", aunque recela de Génova

La investidura de Guardiola arranca este martes con Vox confiando en su "buena fe", aunque recela de Génova

La jueza del caso de la pasarela de Santander amplía la acción penal a un tercer funcionario de Costas por seis posibles homicidios

La jueza del caso de la pasarela de Santander amplía la acción penal a un tercer funcionario de Costas por seis posibles homicidios
Tracking Pixel Contents