Unidas por Extremadura acusa a Guardiola de firmar con Vox "un acuerdo de la vergüenza" y de "sacrificar" Extremadura por los intereses de su propio partido

La portavoz de Unidas por Extremadura en la Asamblea, Irene de Miguel, ha cargado este lunes con dureza contra el discurso de investidura de María Guardiola, pronunciado tras el acuerdo alcanzado entre PP y Vox para gobernar la comunidad durante los próximos cuatro años. La dirigente ha definido la intervención de la candidata popular como "un discurso rancio, indecente, mentiroso y vergonzoso" y ha sostenido que la líder del PP ha intentado presentar como "democrático y natural" un pacto que, a su juicio, es "inconstitucional, ilegal" y "carece de la más mínima ética y moralidad".

La portavoz ha afirmado que Guardiola "ha tomado el pelo a todos los extremeños y las extremeñas" y ha considerado que con ese acuerdo "ha sacrificado Extremadura por los intereses de su propio partido y por los intereses de otros territorios como Andalucía". En esa línea, ha asegurado que la candidata popular "ha claudicado", "se ha humillado ante Vox" y ha terminado protagonizando lo que ha denominado en varias ocasiones como "el acuerdo de la vergüenza".

Críticas al pacto con Vox

Durante su comparecencia, la dirigente de Unidas por Extremadura ha insistido en que el acuerdo no solo está siendo contestado por la izquierda parlamentaria, sino también por dirigentes del propio Partido Popular. En ese sentido, ha aludido a las críticas expresadas desde otras comunidades y ha interpretado que el pacto alcanzado en Extremadura servirá incluso como argumento político en otros territorios.

A su juicio, la candidata popular ha convertido a la comunidad en "conejillo de Indias", primero con el adelanto electoral y ahora con un acuerdo cuyas consecuencias, ha advertido, serán "terribles" para la región. La portavoz ha ido más allá y ha sostenido que Guardiola vive "en una realidad absolutamente paralela" si realmente cree en el contenido del discurso que ha pronunciado en la Cámara.

La inmigración, en el centro del reproche

Uno de los ejes principales de la crítica de Unidas por Extremadura ha sido el tratamiento de la inmigración en el pacto y en la intervención de Guardiola. La portavoz ha acusado al PP de haber "comprado totalmente el discurso racista de Vox" y de haber cedido en esta materia "para poder seguir sentada en el sillón". Según ha denunciado, buena parte del acuerdo "pivota" sobre esa cuestión y, en especial, sobre la acogida de menores migrantes no acompañados.

Irene de Miguel ha cuestionado de forma expresa el planteamiento trasladado por Guardiola sobre la capacidad de Extremadura para atender a esos menores. "¿De verdad que Extremadura, que somos una población de un millón de habitantes, no se puede permitir acoger a 300 niños, niñas y adolescentes?", ha planteado. Y ha añadido que, si esa tesis fuera cierta, significaría que "el Estado de bienestar extremeño está quebrado" y que la gestión del Ejecutivo sería "pésima".

Además, ha anunciado que preguntará a la candidata popular cuál es su alternativa para esos menores. "¿Cuál es su plan B? ¿Que sigan hacinados en Canarias? ¿Que no les permitamos llegar a puerto seguro?", ha señalado, reprochando a Guardiola que no haya ofrecido respuesta alguna sobre ese punto.

"No son el problema, son la solución"

Según la portavoz, el PP ha evitado mencionar de forma expresa algunas formulaciones más duras del pacto porque no encajan bien en la dirección nacional del partido. En concreto, ha señalado que conceptos como la "prioridad nacional" son, a su juicio, "absolutamente inconstitucionales" y ha interpretado que ahora se intenta suavizar el mensaje recurriendo a otras expresiones como el "arraigo".

Frente a ello, ha defendido que la llegada de población extranjera resulta necesaria para la comunidad. "En Extremadura, los inmigrantes no son un problema, son la solución", ha afirmado. Según ha expuesto, negar esa realidad solo puede responder, en sus palabras, a la "ceguera" o a una posición "profundamente fanática, sectaria y racista".

Un Gobierno "que no va a durar cuatro años"

De Miguel también ha puesto en duda la estabilidad del futuro Ejecutivo autonómico. Aunque Guardiola será previsiblemente investida este martes, la dirigente ha asegurado que el Gobierno resultante "no va a durar cuatro años". Como muestra de esa fragilidad, ha resaltado que Vox apenas aplaudió a la candidata popular durante la sesión y que lo hizo, según su versión, "al final y de mala gana".

Desde su punto de vista, la legislatura estará marcada por la desconfianza mutua entre los socios. "Se van a estar mirando de reojo" y "se van a clavar muchos cuchillos por la espalda cuando unos y otros se descuiden", ha afirmado. Por ello, ha augurado que el tiempo que dure este Ejecutivo traerá "mucho dolor" a las familias extremeñas, especialmente a las más vulnerables y a quienes dependen del Estado de bienestar.

En ese marco, ha definido el pacto entre PP y Vox como "racista" y también "profundamente clasista", al entender que "ataca a la clase trabajadora" y a los sectores con más dificultades.

Sin referencias a la guerra ni a la crisis internacional

La portavoz ha reprochado además a Guardiola la ausencia de referencias a la situación internacional en su discurso. A su juicio, la candidata ha hablado como si no existieran la guerra o la crisis de recursos y energía, en un momento en que, según ha recordado, varios países ya alertan de la escasez de reservas de petróleo y del cierre de rutas estratégicas.

En ese punto, ha criticado que las medidas anunciadas no respondan a la realidad que afronta Extremadura en 2026. "Es una presidenta que no tiene los pies en el suelo, que no está tocando la tierra de Extremadura, que solamente oye los cantos de sirena que le están llegando desde Madrid", ha dicho. Incluso ha llegado a afirmar que Guardiola "se ha transvestido de Vox" y que durante su intervención "parecía la candidata de Vox en este discurso de investidura".

Pornografía infantil

Ya al término de su comparecencia, la portavoz ha querido subrayar que, mientras el discurso de Guardiola incidía en cuestiones como la ocupación, se obvió, a su juicio, uno de los delitos que más está creciendo en la región. "¿Saben cuál es el mayor delito que ha crecido en Extremadura? La pornografía infantil. Ni una palabra", ha lamentado.

La dirigente ha criticado que no se haya puesto el foco en ese fenómeno y ha denunciado que no se hayan anunciado medidas al respecto. En ese punto, ha ido más allá y ha vinculado ese silencio a las alianzas políticas del bloque conservador, al asegurar que el PP acabará negociando con "los amigos del pedófilo reconocido, el señor Trump". Con esa referencia final, ha cerrado una intervención en la que volvió a insistir en que el acuerdo entre PP y Vox supone, a su juicio, "una grave cesión política" de Guardiola y puede terminar por "cavar su tumba política".