Vox aplaude el discurso de Guardiola y presenta el pacto extremeño como modelo para otras regiones

Vox ha respaldado este martes el discurso de investidura de María Guardiola, al tiempo que ha proyectado el acuerdo alcanzado con el PP más allá de la comunidad. El portavoz del grupo parlamentario, Ángel Pelayo Gordillo, ha reconocido la "satisfacción" de su formación por la intervención de la candidata del PP y ha defendido que el pacto sellado entre ambas fuerzas no solo servirá para sostener el futuro gobierno regional, sino que puede convertirse también en referencia para otros territorios donde sumen mayoría.

Tras la sesión plenaria, Gordillo ha trasladado que Guardiola ha expuesto en su intervención "las líneas generales" de lo que será el futuro gobierno de coalición entre PP y Vox en Extremadura. Además, ha remarcado que el acuerdo suscrito entre ambos partidos "se va a cumplir en todos sus términos" y lo ha presentado como la "garantía" de que "por fin" se haga efectivo en la región el cambio político respaldado, según ha dicho, por más del 60% de los extremeños en las urnas.

El dirigente de Vox ha insistido en que ese documento recoge "la voluntad mayoritaria" de los ciudadanos y ha sostenido que su único objetivo es favorecer "el progreso y el cambio" en Extremadura. En esta línea, ha calificado de "realista" el discurso de Guardiola, al considerar que había plasmado el contenido del acuerdo "desde la sensibilidad" propia de la líder del PP extremeño, dentro de un entendimiento entre "fuerzas políticas distintas".

En su intervención ante los medios, Gordillo ha evitado profundizar en el desarrollo concreto del papel que asumirá Vox en la próxima legislatura y ha dejado esa tarea para la intervención de este miércoles de Óscar Fernández, presidente y portavoz del grupo parlamentario, que será quien detalle con mayor amplitud la posición de la formación durante la segunda jornada del debate de investidura.

En otras regiones

No obstante, el portavoz sí ha querido subrayar la dimensión política que, a juicio de Vox, trasciende ya el marco extremeño. En este sentido, ha señalado que el pacto cerrado en Extremadura tiene una "virtud añadida", al convertirse, a su juicio, en el primero de otros acuerdos que podrían llegar en comunidades autónomas donde PP y Vox sumen mayoría suficiente para gobernar.

Noticias relacionadas

A partir de ahí, el diputado ha elevado el alcance del mensaje y vinculado esos posibles entendimientos con un cambio de ciclo en el conjunto del país. Si se repiten pactos "en términos similares" al extremeño, ha asegurado que España estaría "ante el inicio de la definitiva transformación y ante el fin de la pesadilla sanchista".