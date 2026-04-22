El Gobierno publica una primera lista con 876 beneficiarios de ayudas por daños no cubiertos por el seguro en Extremadura y Andalucía

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado en su sede electrónica una primera relación provisional de 876 beneficiarios de las ayudas destinadas a compensar los daños causados por las borrascas en explotaciones agrarias de Andalucía y Extremadura que no han sido indemnizados por el seguro. El importe total previsto para esta línea de apoyo a agricultores y ganaderos asciende a 5,2 millones de euros en este primer listado.

Cuantías incluidas

Según ha informado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, las cuantías incluidas en esta relación provisional podrían verse reducidas en caso de concurrencia con otras ayudas, subvenciones o ingresos, si la suma total supera los límites fijados por la normativa comunitaria aplicable en cada caso. El departamento aclara que las cantidades publicadas no son necesariamente definitivas, ya que deberán ajustarse al marco legal europeo si existen otras compensaciones compatibles.

Línea específica

Estas ayudas están contempladas en el Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, que recoge medidas urgentes para responder a los daños provocados por distintos fenómenos meteorológicos adversos, con especial incidencia en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura. La norma incluye una línea específica para agricultores y ganaderos con pólizas de seguro agrario con franquicia, con el objetivo de compensar la parte de los daños que no cubre la indemnización del seguro.

Los 876 agricultores y ganaderos que figuran en la relación publicada cuentan ya con un acta de tasación definitiva, paso previo para acceder a la ayuda. Los beneficiarios dispondrán ahora de cinco días hábiles para rechazar la ayuda o comunicar errores materiales de identificación o de información personal a través del formulario electrónico habilitado por el ministerio.

Ese formulario, según precisa el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, estará activo desde el martes 28 de abril hasta el 5 de mayo, ambos incluidos, y será la única vía habilitada para realizar cualquier comunicación relacionada con esta resolución provisional. El procedimiento se realizará exclusivamente por vía telemática a través de la sede electrónica del ministerio, dentro del plazo fijado para subsanar posibles incidencias.

Nuevas resoluciones

El ministerio también ha avanzado que publicará nuevas resoluciones con más beneficiarios de esta línea de ayuda, que constituye la segunda medida de apoyo dirigida a los titulares de pólizas de seguro agrario afectados por las borrascas registradas entre enero y febrero. La Administración prevé ampliar el alcance de estas compensaciones con nuevos listados para seguir atendiendo a los profesionales del campo perjudicados por los temporales.

Además, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ya abonó anteriormente 24 millones de euros para elevar la subvención a la contratación del seguro agrario hasta el máximo autorizado por la normativa comunitaria, situado en el 70% del coste de la póliza. Con esta inyección previa y la nueva línea de compensación por daños no cubiertos, el Gobierno refuerza el apoyo al sector agrario ante el impacto de los últimos episodios meteorológicos extremos.