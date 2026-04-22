El tiempo
Extremadura pasa del calor de casi 32 grados a un aviso amarillo por lluvias y tormentas este jueves
El norte de Cáceres, Tajo y Alagón, Villuercas y Montánchez, y La Siberia extremeña se verán afectadas por precipitaciones y chubascos fuertes
Después de varias jornadas con sabor casi veraniego en Extremadura, con temperaturas que en algunos puntos de la región han superado o rondado los 30 grados, el tiempo da un giro y devuelve a la comunidad a un escenario mucho más inestable. La vuelta de las lluvias y de las tormentas pondrá este jueves, 23 de abril, en aviso amarillo a varias comarcas extremeñas, en una jornada que romperá con el ambiente caluroso que ha marcado el arranque de la semana.
Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el norte de la provincia de Cáceres, la comarca del Tajo y Alagón, Villuercas y Montánchez y La Siberia extremeña estarán este jueves bajo aviso amarillo por lluvias y tormentas.
En concreto, el aviso por lluvias se activará a partir de las 20.00 horas y permanecerá en vigor hasta la medianoche. Durante ese intervalo podrán acumularse hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, de acuerdo con la información meteorológica difundida por la Aemet.
Esas mismas zonas también estarán en aviso amarillo por tormentas, con previsión de chubascos fuertes o incluso localmente muy fuertes. Aemet recuerda además que, en este tipo de episodios, existe la posibilidad de que se produzcan fenómenos de intensidad superior de forma puntual, por lo que recomienda mantenerse atento a la evolución de la situación meteorológica.
Casi 32 grados el 19 de abril
Este cambio de tiempo llega tras varios días marcados por un ambiente anormalmente cálido para la época en buena parte del país y también en Extremadura. En la comunidad, Aemet llegó a registrar el 19 de abril máximas de 31,6 grados en Badajoz, 31,3 en Mérida y 30,5 en Almendralejo y Don Benito, en pleno episodio de calor impropio de finales de abril.
La irrupción de la inestabilidad devolverá ahora una imagen más propia de la primavera, con cielos variables, riesgo de chubascos y tormentas y un descenso térmico en el oeste peninsular.
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