El PSOE eleva el tono contra Guardiola en la investidura: "Este pacto es inhumano, indigno e ilegal"

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura, Piedad Álvarez, ha convertido este miércoles su intervención en el segundo pleno de investidura en una enmienda total al pacto entre PP y Vox. Con un discurso durísimo de principio a fin, ha confirmado el voto en contra del PSOE a la candidatura de María Guardiola y ha acusado a la dirigente popular de haber llevado a la región a meses de bloqueo, parálisis e inestabilidad para acabar abrazando un acuerdo que, a juicio de los socialistas, sitúa a Extremadura en el terreno del retroceso político, social e institucional.

Álvarez ha criticado desde el inicio el tiempo transcurrido desde las urnas y en el coste del proceso. "Desde las elecciones han pasado 4 meses y 1 día. Parece una condena y una condena ha sido para las extremeñas y los extremeños", ha afirmado nada más subir a la tribuna. A partir de ahí, ha dibujado una intervención construida sobre tres grandes ideas: la "responsabilidad directa" de Guardiola en el atasco político de los últimos meses, la "dureza" de las cesiones asumidas en el acuerdo con Vox y el "empeoramiento", según el PSOE, de indicadores clave en materias como vivienda, empleo, sanidad, educación o dependencia.

Un discurso contra el bloqueo y el precio de la investidura

La portavoz socialista ha reprochado a Guardiola haber querido convertir su investidura en una cuestión personal y haber mantenido a Extremadura atrapada durante meses en una "negociación fallida". En ese contexto, ha recordado que la candidata popular ya fracasó en intentos anteriores y ha insistido en que el origen del problema estuvo en su decisión de adelantar las elecciones sin necesidad y en su pretensión posterior de gobernar sin una mayoría suficiente.

Para el PSOE, el tiempo perdido no ha sido una mera anomalía parlamentaria, sino una etapa con "consecuencias". Álvarez ha sostenido que ese periodo ha dejado en el aire ayudas, planificación administrativa, decisiones presupuestarias y certezas para "miles de personas", desde opositores hasta familias pendientes de servicios públicos o de convocatorias.

En uno de los pasajes más duros de la intervención, ha espetado: "Hemos perdido todo este tiempo por un asunto de sillones. Seis meses por un reparto de sillones".

El pacto con Vox, en el centro de la crítica socialista

La parte más contundente de la intervención ha llegado al abordar el acuerdo entre PP y Vox, al que Álvarez ha retratado como una "cesión en toda regla de Guardiola a la ultraderecha". La portavoz ha recordado que la propia candidata había asegurado tiempo atrás que compartía el 95% de las exigencias de Vox y ha ironizado con que el 5% restante no era de contenido, sino de reparto institucional.

Sobre ese pacto ha pronunciado la frase más rotunda de toda su intervención: "Este pacto es una vergüenza. Es una vergüenza por inhumano. Es una vergüenza por indigno. Y es una vergüenza porque es ilegal". A partir de ahí, ha ido desgranando varias de las medidas recogidas en el acuerdo para cuestionar su encaje jurídico y su orientación ideológica.

Álvarez ha señalado cuestiones vinculadas a la inmigración, la prioridad nacional en el acceso a determinadas ayudas, el uso del padrón, el tratamiento de los menores migrantes, la cooperación internacional o la política fiscal para sostener que el nuevo bloque de gobierno se mueve en un terreno "incompatible con el marco legal" y con los principios que defiende el PSOE. "No cuenta con el PSOE para abrazar los principios y los valores de Vox", ha advertido.

"Entrega Extremadura a las tesis más reaccionarias"

La portavoz socialista ha ido más allá de la crítica jurídica o institucional y ha presentado la investidura como una cesión de fondo a la agenda ideológica de Vox. "Esta investidura entrega Extremadura a las tesis más reaccionarias que hay en este momento en el panorama político", ha dicho en el tramo final de su discurso, una frase que resume el argumento central del PSOE en esta sesión.

En esa línea, ha acusado a Guardiola de renunciar a cualquier perfil propio y de asumir un giro que, según ha sostenido, pone en riesgo consensos básicos en igualdad, convivencia y derechos sociales. Ha reprochado además a la candidata del PP haber reclamado la abstención de los socialistas en nombre de la responsabilidad para acabar recurriendo finalmente al apoyo de Vox.

La carga política del discurso ha sido constante y ha incluido referencias a lo que el PSOE considera una pérdida total de autonomía de Guardiola respecto a Madrid, así como a la dependencia de sus socios respecto a la dirección nacional de Vox. Para Álvarez, esa doble subordinación augura una legislatura marcada por la debilidad y la inestabilidad.

Vivienda, empleo, sanidad y educación: el retrato de una Extremadura "que va para atrás"

Junto al ataque al pacto, la portavoz socialista ha dedicado una parte muy amplia de su intervención a describir el estado actual de la región. En ese apartado ha encadenado datos y ejemplos para sostener que Extremadura ha empeorado con Guardiola al frente del Ejecutivo.

Ha asegurado que se trata de la comunidad en la que más tiempo se necesita para comprar una vivienda en solitario, que acumula dos años consecutivos liderando la subida de precios de la vivienda y que nueve de cada diez jóvenes siguen viviendo con sus padres. También ha afirmado que Extremadura tiene la tasa de paro juvenil más alta de España, que se ha duplicado la tasa de abandono escolar y que la región ha pasado a ocupar malas posiciones en indicadores sanitarios y de listas de espera.

"Extremadura no avanza, retrocede", ha proclamado Álvarez desde la tribuna. Más adelante ha endurecido ese diagnóstico: "Que vamos para atrás, cuesta abajo y sin frenos". En ese retrato ha incluido además críticas a la atención primaria, al transporte escolar, a las ayudas de rehabilitación energética, a la dependencia y a la falta de confianza que, según ha dicho, proyecta Extremadura hacia posibles proyectos industriales o empresariales.

Reivindicación del legado socialista

La intervención no se ha quedado solo en la crítica al presente. Álvarez ha contrapuesto ese escenario con el legado histórico de los gobiernos socialistas en Extremadura: 712 kilómetros de autovía, la red sanitaria con hospitales y centros de salud, la construcción de institutos públicos, las plataformas logísticas, el desarrollo del regadío, las energías renovables, las depuradoras y avances legislativos como las leyes de igualdad, divorcio, aborto, matrimonio igualitario, economía social, cooperación al desarrollo o memoria histórica y democrática.

El cierre del discurso ha servido para fijar la posición política del Grupo Parlamentario Socialista en la nueva etapa que se abre en la Asamblea. Álvarez ha confirmado el "no" del PSOE a la investidura de Guardiola y ha advertido de que la legislatura nace marcada por la fragilidad del pacto y por la falta de credibilidad del nuevo Ejecutivo.

Aun así, ha querido dejar claro que la oposición socialista no se limitará al choque parlamentario. "Vamos a traer preguntas, vamos a traer propuestas y vamos a traer leyes", ha repetido en el tramo final, en una formulación con la que ha querido presentar al PSOE como una oposición de control, pero también de iniciativa.

Con ese mensaje, el Grupo Parlamentario Socialista ha cerrado un discurso de máxima dureza política en el que ha retratado la investidura de Guardiola como el resultado de meses de bloqueo y como la puerta de entrada de Vox en el poder autonómico. Frente a ello, Álvarez ha querido dejar fijado el papel que jugará su grupo: vigilar al nuevo gobierno, combatir sus acuerdos y tratar de marcar agenda desde la Cámara.