Del sofoco del martes al alivio del miércoles: el termómetro cae con fuerza en Extremadura

Extremadura respira este miércoles 22 de abril después del fuerte repunte térmico de las últimas jornadas. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia intervalos nubosos, sin descartar algún chubasco disperso, con tendencia a cielos poco nubosos, en una jornada en la que las temperaturas bajan ligeramente. Los termómetros se mueven entre los 13 y los 27 grados en Badajoz, y entre los 13 y los 25 en Cáceres, con vientos flojos del sur.

Este cambio se percibe sobre todo al compararlo con el martes. Ayer, la Aemet situaba las máximas en 34 grados en Badajoz y 30 en Cáceres, de modo que este miércoles la capital pacense pierde siete grados y la cacereña cinco. El contraste es aún más llamativo si se mira una semana atrás: el lunes 13 de abril, las máximas eran de 20 grados en Badajoz y 17 en Cáceres, así que, pese al descenso de este miércoles, el ambiente sigue siendo más cálido que el de comienzos de la pasada semana.

Jornada más contenida, según Meteored

Meteored también dibuja una jornada algo más contenida que la del martes, aunque con valores incluso más bajos que los del parte oficial. En Badajoz prevé para este miércoles 24 grados de máxima y 14 de mínima, con cielo parcialmente nuboso, mientras que en Cáceres sitúa la previsión en 22 grados de máxima y 13 de mínima, con posibilidad de lluvia débil y cielo parcialmente nuboso.

Por tanto, la previsión meteorológica de este miércoles rompe la escalada de calor que se había ido acentuando en Extremadura. Si el lunes 20 Badajoz rondaba ya los 32 grados y Cáceres los 29, y el martes el ascenso todavía apretaba más, hoy la situación se suaviza y deja una jornada menos sofocante, con más nubes y una atmósfera menos pesada.

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Sin embargo, este alivio dura poco. Según Meteored, este jueves 23, día de San Jorge, festivos en Cáceres, las máximas repuntan ligeramente hasta los 26 grados en Badajoz y también 26 en Cáceres, aunque con algo de calima o lluvia de barro en sus previsiones. De cara al viernes 24, la misma plataforma anticipa un nuevo descenso, más acusado en la provincia cacereña, con 24 grados en Badajoz y 21 en Cáceres, además de una mayor inestabilidad y opción de chubascos tormentosos en esta última ciudad.