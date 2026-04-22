Los vecinos del entorno de Almaraz recibirán el próximo lunes una alerta de prueba en sus móviles por riesgo nuclear

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias, en colaboración con las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, activará en los próximos días un simulacro del sistema de alertas a móviles Es-Alert en municipios situados en el entorno de las centrales nucleares españolas, entre ellas la de Almaraz, en la provincia de Cáceres. La iniciativa permitirá comprobar en condiciones reales el funcionamiento de esta herramienta de aviso masivo a la población en un escenario de riesgo nuclear.

Miembros de la UME en un simulacro de accidente nuclear. / Francis Villegas

La prueba forma parte de un operativo coordinado por la Administración General del Estado, competente en este tipo de emergencias, y contará con la participación del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM), que será el encargado de emitir la alerta a petición de cada subdelegación del Gobierno implicada. El objetivo del ejercicio es verificar que el sistema responde de forma adecuada y que los avisos llegan correctamente a los móviles situados en las zonas afectadas.

En el caso de la provincia de Cáceres, el simulacro correspondiente a la Zona I del Plan de Emergencia Exterior de la Central Nuclear de Almaraz (PENCA) se desarrollará el próximo lunes 27 de abril. Durante esa jornada, todos los teléfonos móviles conectados a las antenas instaladas en el área de cobertura recibirán un mensaje de aviso que identificará de forma expresa que se trata de una prueba.

Entorno más próximo

Los municipios incluidos en esta Zona I del PENCA son Almaraz, Belvís de Monroy, Casas de Miravete, Casatejada, Higuera de Albalat, Mesas de Ibor, Millanes de la Mata, Romangordo, Saucedilla, Serrejón, Toril y Valdecañas de Tajo. Se trata de las localidades situadas en el entorno más próximo de la central nuclear, dentro del radio prioritario de actuación previsto en caso de emergencia.

Según ha informado Protección Civil, el simulacro servirá para evaluar la cobertura y eficacia del sistema Es-Alert en un radio de entre 0 y 10 kilómetros alrededor de la central nuclear. La duración estimada del ejercicio será de entre 15 y 20 minutos, un intervalo en el que las antenas de telefonía retransmitirán el mensaje de forma cíclica para garantizar su correcta recepción.

Alrededor de las once de la mañana

La notificación está previsto que se envíe alrededor de las 11.00 horas y llegará a todos los terminales móviles que se encuentren dentro del área definida en ese momento. El mensaje advertirá con claridad de que se trata únicamente de una prueba, por lo que se pide a la ciudadanía que no llame al 112 para evitar colapsar el servicio de emergencias.