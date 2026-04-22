Vox defiende la prioridad nacional desde Extremadura: "No es racismo ni egoísmo, es realismo"

"No es racismo. No es egoísmo. No es ilegal. Es realismo". El portavoz de Vox en Extremadura, Óscar Fernández, ha defendido así este miércoles el principio de prioridad nacional en el que se inspira el acuerdo de gobierno con el PP y que tanta polémica ha generado desde que el pasado jueves se diera a conocer el documento. Desde la tribuna de la Asamblea de Extremadura, en el marco del pleno de investidura de María Guardiola, el diputado ha reivindicado que quienes tienen arraigo en la región deben tener preferencia en el acceso a determinados recursos públicos.

El dirigente de Vox ha presentado esta idea como una de las señas de identidad del acuerdo alcanzado con los populares y la vincula a su concepto de prioridad nacional, que se trata de "defender primero lo nuestro y a los nuestros" y de garantizar que quienes forman parte de esta tierra tengan prioridad en el acceso a oportunidades que, a su juicio, son "limitadas". En este sentido, ha citado expresamente la vivienda protegida, las ayudas públicas y los servicios públicos como ámbitos en los que debe prevalecer la vinculación con Extremadura.

Fernández ha sostenido que esa orientación se traducirá en medidas "concretas, legales y posibles", entre ellas la prioridad en el acceso a vivienda protegida para "los de aquí", la vinculación de ayudas al arraigo y una defensa de los servicios públicos "para los nuestros primero". El portavoz ha presentado este planteamiento como una cuestión de sentido común y ha cargado contra lo que ha definido como una "perversión del concepto de solidaridad", al considerar que los recursos públicos no pueden destinarse, en sus palabras, a "todo el que llegue".

Este mensaje encaja además con otro de los anuncios recogidos en su intervención: la voluntad de que la vivienda pública se reserve de forma preferente a quienes acrediten arraigo en Extremadura. Para ello, ha aludido a criterios como los años de empadronamiento, la trayectoria laboral o los vínculos familiares. "Las familias extremeñas primero", ha resumido Fernández, que ha situado el acceso a la vivienda como uno de los grandes problemas de la comunidad y lo ha incorporado a un paquete más amplio de medidas sobre fiscalidad, promoción de vivienda protegida y avales públicos.

Por otra parte, el portavoz de Vox ha querido evidenciar también el peso que su formación tendrá en la próxima legislatura. "Extremadura va a tener Gobierno y Vox va a estar en el gobierno de Extremadura", ha proclamado al inicio de una intervención en la que ha dejado claro que su partido no se conformará con un apoyo externo, sino que formará parte de "un solo gobierno" junto al PP. Fernández ha agradecido la disposición de Guardiola para cerrar el acuerdo y ha sostenido que Vox no iba a "traicionar a sus votantes" permitiendo una investidura para que "todo siguiera igual".

En esta línea, Fernández ha presentado el pacto con el PP como un "giro real" para Extremadura tras décadas de problemas estructurales como el desempleo, la despoblación o la falta de oportunidades para los jóvenes. El parlamentario ha presentado un panorama muy crítico de la situación de la región y ha ligado la entrada de Vox en el Ejecutivo a la posibilidad de aplicar políticas distintas en materias como fiscalidad, vivienda, industria, energía, campo, sanidad o seguridad.

Las medidas

Entre las medidas que ha enumerado figuran una bajada progresiva del IRPF en los tramos más bajos, rebajas en impuestos ligados a la compra de vivienda habitual, bonificaciones en sucesiones y donaciones, reducción de tasas autonómicas y una reforma del marco urbanístico para reducir burocracia. Fernández ha defendido también la continuidad de la central nuclear de Almaraz, la eliminación de la ecotasa antes del final de la legislatura, un plan industrial con liberalización de suelo y silencio administrativo positivo y una batería de medidas de apoyo al campo, así como el impulso al regadío de Tierra de Barros.

En sanidad, ha destacado un plan integral con más financiación, más profesionales y medidas para reducir listas de espera, mientras que en seguridad ha apostado por medidas contra la ocupación, refuerzo jurídico a las víctimas y control del fraude en ayudas. El portavoz de Vox también ha señalado la apuesta por las familias con deducciones por nacimiento, gratuidad de educación infantil 0-3 años, así como con una nueva ley de familia que reconozca su valor y que ayude a "aumentar la natalidad con apoyo fiscal y social".

En los últimos compases de su intervención, Fernández ha querido remarcar que Vox no lo considera "una meta" el acuerdo con el PP, sino "un punto de partida". Ha asegurado que muchas de las decisiones incluidas en el pacto no habrían sido posibles sin su partido, aunque ha advertido de que la formación aspira a "ir más allá". "Vox asume su responsabilidad con lealtad, compromiso y determinación absoluta", ha defendido. "Extremadura debe convertirse en una región que otros miren con admiración", ha concluido.