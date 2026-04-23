Más de 2.100 aspirantes optan este fin de semana a 224 plazas para reforzar el Infoex en Extremadura

Un total de 2.196 opositores están llamados este fin de semana a participar en las pruebas selectivas para cubrir 224 plazas vinculadas al operativo de lucha contra los incendios forestales de la Junta de Extremadura. En concreto, salen a examen 195 puestos de bomberos forestales conductores y 29 de agentes del Medio Natural, dentro de la oferta de empleo público convocada por la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

Según ha informado este jueves el Ejecutivo autonómico, las pruebas para agentes del Medio Natural se celebrarán este sábado 25 y reunirán a 805 aspirantes. Un día después, el domingo 26, será el turno de los candidatos a bombero forestal conductor, con 1.391 inscritos. En ambos casos, los exámenes comenzarán a las 10.00 horas, en las instalaciones de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de Badajoz.

La convocatoria se enmarca en el refuerzo del Plan Infoex impulsado por la administración autonómica. En el caso de los bomberos forestales, las 195 plazas incluyen las 138 creadas el pasado diciembre con contratos durante todo el año, en lugar de los seis meses que venían siendo habituales hasta ahora. Esos puestos están cubiertos desde mediados de enero y han permitido que el dispositivo cuente, por primera vez, con la misma plantilla tanto para las tareas de extinción como para las de prevención.

Pruebas físicas

Además del examen teórico, los aspirantes a estos puestos de trabajo deberán afrontar las pruebas prácticas y físicas. En el caso de bombero forestal conductor, los aspirantes tendrán que superar una caminata de 4,8 kilómetros con carga en un tiempo máximo de 45 minutos, con distinto peso según el sexo. Para los agentes del Medio Natural, la fase física consistirá en una carrera de 300 metros y otra de 2.000 metros, también con marcas mínimas diferenciadas para hombres y mujeres. Solo quienes obtengan la calificación de apto podrán seguir en el proceso.

La previsión de la Junta es que todo el proceso permita constituir las bolsas de empleo antes del inicio de la campaña de peligro alto de incendios forestales, que suele desarrollarse entre el 1 de junio y el 15 de octubre. Según destaca, las 29 plazas de agentes del Medio Natural también contribuirán a "reforzar" el operativo, ya que estos profesionales ejercen como directores de extinción y realizan guardias de incendios durante todo el año, una función clave en la organización y respuesta ante emergencias forestales.

La estabilización de estas 224 plazas se suma a otras medidas puestas en marcha por la Junta en los últimos meses y que suponen "un refuerzo" en la lucha contra el fuego. Entre ellas, la citada contratación de 138 bomberos forestales o la incorporación de 37 vehículos el año pasado, varios de ellos unidades de maquinaria pesada que ya se están utilizando en tareas preventivas y se usarán también en extinción, y que se suman a los 45 vehículos incorporados a finales de 2024.

Además, a lo largo de este año y el próximo, la plantilla del Plan Infoex se ampliará de nuevo con la incorporación de 65 nuevos bomberos forestales que cubrirán los nuevos retenes de Plasencia, Cáceres, Don Benito, Coria, Zafra y Trujillo. La creación de estas unidades está contemplada en el Plan de Ordenación de los Recursos Humanos del Infoex, aprobado el pasado mes de junio con el respaldo de todos los sindicatos presentes en la mesa negociadora, después de varios años pendiente de desarrollo desde 2018.