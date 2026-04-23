Extremadura lanza el premio Garabatu para fomentar la lectura juvenil a través del cómic

La Junta de Extremadura ha puesto en marcha el I Premio Extremeño del Tebeo Garabatu, una nueva iniciativa con la que busca acercar la lectura a los jóvenes a través del cómic. El proyecto, impulsado por la Fundación Extremeña de la Cultura en colaboración con la asociación Extrebeo, se desarrollará a lo largo de este año en centros educativos, bibliotecas y entidades sociales de la región.

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes en funciones, Victoria Bazaga, ha presentado este jueves este nuevo galardón durante el acto institucional del Día del Libro celebrado en el Teatro Nuevo Calderón de Montijo. Allí ha defendido que la iniciativa nace con la intención de "conectar con las nuevas generaciones mediante formatos y lenguajes más próximos a sus intereses".

El premio contará con una fórmula poco habitual: serán jóvenes extremeños quienes integren el jurado encargado de decidir la obra ganadora. Durante varios meses, leerán, analizarán y trabajarán sobre tres títulos finalistas que han sido seleccionados previamente por un comité profesional formado por especialistas del sector del cómic. Ese comité está integrado por cinco profesionales de referencia, entre ellos el Premio Nacional de Cómic Álvaro Pons, responsables de escoger las obras que competirán en esta primera edición.

Más de un centenar de alumnos de Secundaria y participantes de entidades sociales de distintos puntos de Extremadura formarán parte del proceso como jurado, dentro de un programa que incluirá actividades de lectura y encuentros con autores. En esta primera edición participan el IES Valle de Ambroz de Hervás, el IES Al Qázeres de Cáceres, el IES Turgalium de Trujillo y el centro de Plena Inclusión de Montijo.

El fallo

El fallo del premio se dará a conocer durante la cuarta edición del Festival Extremeño de Tebeo e Ilustración, FEXTI, que se celebrará en Trujillo del 22 al 24 de octubre y que se ha consolidado en los últimos años como una de las principales citas regionales vinculadas al cómic y la ilustración.

Con esta propuesta, la Junta "refuerza su estrategia de fomento de la lectura entre el público joven, apostando por formatos contemporáneos y participativos que no solo buscan afianzar el hábito lector, sino también estimular el pensamiento crítico y la implicación cultural de los propios jóvenes".

La administración regional sitúa además este premio en un contexto de mejora de los índices de lectura en Extremadura, que, según destaca, han crecido 5,9 puntos desde 2020 gracias al refuerzo de las bibliotecas, los programas de animación lectora y la incorporación de nuevas herramientas digitales.