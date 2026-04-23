Nuevos horarios de Renfe en Extremadura por obras: 1.500 autobuses entre Plasencia y Monfragüe

Renfe modificará a partir de mayo los horarios de los trenes en Extremadura para adaptarlos a las obras que se están ejecutando en la infraestructura ferroviaria y a las limitaciones temporales de velocidad fijadas por Adif en distintos puntos de la red. El objetivo, según ha trasladado la operadora, es "reducir al máximo" el impacto sobre los viajeros, mejorar la puntualidad y preservar los enlaces entre servicios.

La medida se ha comunicado este jueves a la Junta de Extremadura durante la reunión de seguimiento del contrato que ambas administraciones mantienen para la financiación de los trenes de servicio público. Según ha explicado Renfe en una nota, la nueva malla ferroviaria entrará previsiblemente en vigor el próximo 5 de mayo y se mantendrá mientras duren los trabajos y no se recupere la normalidad en la circulación.

Tramo Plasencia y Monfragüe

Uno de los principales cambios afectará al tramo entre Plasencia y Monfragüe, donde se pondrá en marcha un plan alternativo de transporte por carretera debido a unas actuaciones de Adif incompatibles con el paso de trenes. Para cubrir este recorrido, la operadora ha programado 1.482 servicios de autobús entre el 5 de mayo y el 4 de agosto.

Estos trabajos se centran en la mejora del drenaje de las vías, con el fin de evitar incidencias en episodios meteorológicos adversos, y en su adecuación como pasos de fauna. Además, Adif continuará con la finalización del andén de la estación de Plasencia.

El plan alternativo afectará temporalmente a los trenes de Media y Larga Distancia con parada en la capital del Jerte. Los viajeros realizarán por carretera el trayecto entre Plasencia y Monfragüe, donde podrán continuar el viaje en tren. En el caso de las conexiones entre Plasencia y Sevilla, el desplazamiento en autobús se efectuará entre Plasencia y Cáceres.

Obras en Atocha

A estas alteraciones se suman las derivadas de las obras en la estación de Atocha Cercanías, en Madrid. Así, los días 25 y 26 de abril; 1, 2, 3, 9 y 10 de mayo, los servicios de Media Distancia entre Extremadura y Madrid comenzarán y terminarán su recorrido en Leganés.

Renfe ha precisado que los viajeros con origen o destino en Atocha podrán desplazarse entre esta estación y Leganés utilizando el mismo billete en la línea C5 de Cercanías. Esta incidencia, no obstante, no afectará a los servicios de Larga Distancia, de modo que los trenes Alvia entre Extremadura y Madrid mantendrán su paso habitual por la estación madrileña.