Unidas alegará contra la asignatura Extremestiza por su "sesgo ideológico" propio del NO-DO

Unidas por Extremadura ha anunciado este jueves la presentación de alegaciones contra la modificación del decreto de asignaturas optativas aprobada por la Junta para introducir ‘Extremestiza’ en la ESO, una materia que la formación considera innecesaria y cargada de intencionalidad ideológica. A juicio del grupo parlamentario, la nueva asignatura vuelve a situar a la comunidad como "tierra de conquistadores" en lugar de reflejarla como "la tierra de migrantes que hemos sido siempre".

La diputada Nerea Fernández ha señalado que los contenidos de esta optativa ya están recogidos en materias como Geografía e Historia, por lo que ha cuestionado la necesidad de crear una nueva asignatura específica. Desde Unidas temen además que su incorporación responda a una visión del pasado y de la identidad extremeña que enlaza, según sus palabras, con "una especie de educación propia del NO-DO".

La formación ha abordado esta cuestión en una ronda de reuniones mantenidas por Fernández y la portavoz parlamentaria, Irene de Miguel, con responsables del área de Educación de CCOO, UGT y CSIF. Por su parte, Pide ha remitió sus aportaciones. Tras esos encuentros, Unidas por Extremadura aseguró que tanto su grupo como las organizaciones sindicales presentarán alegaciones al texto impulsado por la Junta.

Más allá de la nueva materia, Fernández ha expresado la preocupación de su formación por la orientación general de las políticas educativas del futuro Ejecutivo de PP y Vox, que, a su juicio, estarán "completamente condicionadas por una ideología retrógrada". En este sentido, ha lamentado la ausencia de una apuesta decidida por la educación sexual y ha denunciado el rechazo de la derecha a una enseñanza con perspectiva feminista, algo que considera especialmente grave en el contexto actual.

La diputada ha criticado a su vez que no se planteen refuerzos educativos vinculados a valores éticos y feministas, que Unidas considera esenciales, mientras sí se impulsa una asignatura como ‘Extremestiza’, sobre cuya utilidad se ha mostrado tajante al asegurar que "no sirve absolutamente para nada".

Otras reivindicaciones

Por otra parte, Unidas por Extremadura ha trasladado también otras reivindicaciones del ámbito educativo. Entre ellas, una subida salarial para las Técnicas Superiores en Educación Infantil y una revisión de las ratios en las aulas, que Fernández calificó de especialmente elevadas tanto en Extremadura como en el conjunto del país en comparación con otros entornos europeos.

Unidas ha mostrado asimismo sus dudas sobre la homologación salarial de los docentes recogida en el acuerdo de gobierno entre PP y Vox. Fernández ha defendido que esa equiparación debería acometerse de forma inmediata y no progresiva, y ha advertido de que, en caso contrario, Extremadura seguirá "a la cola". Por ello, ha pedido al nuevo Ejecutivo que no genere falsas expectativas entre el profesorado y el conjunto de la comunidad educativa.

Unidas ha reiterado además su rechazo a la eliminación de la asignatura de lengua árabe en los centros donde se venía impartiendo y ha avanzado que mantendrá el contacto con sindicatos y comunidad educativa para seguir de cerca la evolución de las medidas que impulse el nuevo Gobierno autonómico. "Vamos a estar ojo avizor", ha resumido Fernández, que ha alertado de que la política educativa que pueda desarrollarse en esta nueva etapa será "bastante preocupante".