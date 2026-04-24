Los documentos históricos de Extremadura que volverán a la vida: de Trujillo a Mérida y Montijo

Parte de la historia documental de Extremadura será restaurada para asegurar su conservación y facilitar su consulta pública. La Junta ha licitado la restauración de 31 documentos de gran relevancia histórica y documental custodiados en los Archivos Históricos Provinciales de Badajoz y Cáceres, una actuación que permitirá recuperar piezas fechadas entre 1540 y 1824.

La Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el servicio destinado a la restauración y conservación de este patrimonio documental. El contrato, gestionado por la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural, tiene un valor estimado de 102.000 euros y una duración de 24 meses.

El inicio de los trabajos está previsto para septiembre y su finalización para el verano de 2028. Las piezas serán intervenidas en el Laboratorio de Restauración del Archivo Histórico Provincial de Cáceres, por personal técnico especializado en restauración de documentos gráficos.

Del siglo XVI al XIX

Los fondos seleccionados abarcan casi tres siglos de historia, desde 1540 hasta 1824, e incluyen materiales de especial interés patrimonial como protocolos notariales, ordenanzas municipales, provisiones y cédulas reales, además de documentación judicial y administrativa.

Santi García

Entre los documentos destacados figuran las ordenanzas municipales de la ciudad de Trujillo, diversos protocolos notariales de los siglos XVI y XVII, una provisión real de Felipe IV relacionada con la administración municipal de Mérida y una cédula real de Mariana de Austria dirigida a la villa de Montijo.

La importancia de estas piezas no reside solo en su antigüedad. También permiten reconstruir cómo se organizaban los municipios, cómo se formalizaban propiedades, herencias, contratos y pleitos, y cómo se comunicaban las decisiones de la Corona con las villas y ciudades extremeñas.

La memoria cotidiana de Extremadura

Los protocolos notariales son una de las fuentes más valiosas para conocer la vida cotidiana de otros siglos. En ellos quedaron recogidas compraventas, testamentos, poderes, dotes, obligaciones, arrendamientos y acuerdos privados que hoy permiten rastrear la historia social, económica y familiar de muchas localidades.

Las ordenanzas municipales, por su parte, ayudan a entender cómo se regulaba la vida local: el uso de bienes comunales, la actividad ganadera, los oficios, el abastecimiento, la convivencia vecinal o el funcionamiento de las instituciones municipales.

Las provisiones y cédulas reales muestran la relación entre la Monarquía y el territorio. En el caso de la provisión real de Felipe IV vinculada a Mérida o la cédula de Mariana de Austria dirigida a Montijo, su valor está en que conectan la historia local extremeña con decisiones políticas y administrativas de mayor alcance.

Una restauración con mínima intervención

Los documentos han sido seleccionados atendiendo a su importancia histórica y a su estado de conservación. La intervención se realizará conforme a criterios técnicos de mínima intervención, reversibilidad y respeto a los materiales originales, principios básicos en la restauración del patrimonio documental.

Los tratamientos previstos permitirán devolver a las piezas su consistencia física original, mejorar su legibilidad y recuperar su funcionalidad tanto estética como histórica. La actuación también facilitará su conservación a largo plazo, su digitalización y su acceso público sin riesgo de deterioro.

En la práctica, este tipo de trabajos permite estabilizar documentos debilitados por el paso del tiempo y reducir los riesgos asociados a la manipulación directa. El objetivo no es rehacer los documentos, sino asegurar que puedan seguir siendo consultados y conservados sin perder su autenticidad.

Badajoz y Cáceres, archivos clave

Los Archivos Históricos Provinciales de Badajoz y Cáceres conservan fondos esenciales para la investigación histórica en Extremadura. En ellos se custodian documentos procedentes de notarías, administraciones, instituciones judiciales y otros organismos públicos, además de fondos de interés local y provincial.

Su valor está en que reúnen materiales que permiten estudiar la evolución de los pueblos y ciudades, la propiedad de la tierra, la administración municipal, la actividad económica, los conflictos judiciales y las formas de vida de generaciones anteriores.

La restauración de estas 31 piezas se suma así a una tarea más amplia: preservar documentos que no solo pertenecen a los archivos, sino también a la memoria colectiva de Extremadura. Cada protocolo, ordenanza o cédula conserva una parte de la historia escrita de la región.

Conservación, digitalización y acceso público

La Junta ha señalado que la actuación busca garantizar la adecuada conservación, preservación y difusión de estos documentos. Una vez restaurados, podrán ser consultados y digitalizados en mejores condiciones de seguridad, reduciendo el riesgo de daños por manipulación directa.

La intervención permitirá recuperar documentos deteriorados y asegurar que sigan disponibles para investigadores, especialistas y ciudadanía. La restauración no solo protege el soporte físico, sino que también mantiene viva la información histórica que contienen.

Una estrategia más amplia de digitalización

La restauración de estos 31 documentos se suma a la estrategia de digitalización de los Archivos Históricos Provinciales de Badajoz y Cáceres, donde la Junta ya ha impulsado otro contrato para poner al alcance ciudadano más de un millón de fondos documentales. Esa actuación, adjudicada por 160.857 euros, prevé digitalizar 1.148.983 documentos de especial relevancia histórica y patrimonial.

Entre esos fondos figuran protocolos notariales, documentos de la Real Audiencia, de la Delegación Provincial de Hacienda del Clero y de la Junta Provincial de Libertad Vigilada, algunos en pergamino o con sellos de placa. El objetivo es reforzar la conservación de los originales y facilitar su consulta pública por internet.

Según los datos difundidos por Cultura, en los dos últimos años los archivos provinciales extremeños ya han digitalizado más de 460.000 imágenes. Con el nuevo contrato, la previsión es alcanzar 1,6 millones de imágenes digitales accesibles para la ciudadanía, que se incorporarán al repositorio Ciconia de la Junta de Extremadura. Además, ya están disponibles en PARES 120.000 imágenes de 2.651 expedientes de liberados condicionales del fondo de la Junta Provincial de Libertad Vigilada, custodiado en el Archivo Histórico Provincial de Badajoz.