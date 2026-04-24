Extremadura casi duplica la media nacional de recintos museísticos por habitante

De Mérida a Cáceres, de la arqueología romana al arte contemporáneo de Los Barruecos. Extremadura cerró 2024 con 64 museos y colecciones museográficas censados y 63 incorporados a la estadística oficial del Ministerio de Cultura, una cifra que la sitúa en 6,1 espacios por cada 100.000 habitantes, casi el doble de la media española, fijada en 3,2. Es, además, un salto claro respecto a la propia comunidad: en 2022 estaba en 4,2 y ahora se mantiene entre los territorios con mayor densidad museística.

Aunque por volumen total queda lejos de autonomías mucho más pobladas, la red de la región gana relevancia cuando se mide por habitantes. Y ahí aparece una comunidad con una oferta cultural mucho más amplia de lo que su tamaño demográfico podría hacer pensar. La fotografía que deja la Estadística de Museos y Colecciones Museográficas 2024, publicada en 2026 por el Ministerio, revela además una red cultural muy repartida entre las dos provincias: 39 espacios censados en Badajoz y 25 en Cáceres.

Tipología

Pero, más allá del número, el informe dibuja con bastante nitidez cuál es el ADN museístico extremeño, ya que la arqueología manda. De los 63 museos y colecciones, 17 son arqueológicos, por delante de los 13 etnográficos y antropológicos y de los 12 históricos. Mientras en el conjunto de España la tipología más frecuente es la etnográfica, con un 15,6%, en Extremadura el liderazgo lo asume con claridad la arqueología.

No sorprende si en ese paisaje aparecen nombres como el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, uno de los grandes emblemas patrimoniales de la comunidad, o el Museo de Cáceres, enclavado en pleno casco histórico de la capital cacereña. Ese perfil no es menor. Si se atiende a la composición interna de la red extremeña, el peso de lo arqueológico y de lo histórico-cultural convierte a la comunidad en un territorio donde el museo no solo actúa como reclamo turístico, sino también como archivo vivo de su pasado. A ello se suma el peso de los espacios especializados, con siete centros, mientras que Bellas Artes y Casa-Museo suman tres cada uno. En cambio, no aparecen museos de Ciencias Naturales, de Sitio o de Ciencia y Tecnología.

Titularidad

Otro de los rasgos a resaltar es la abrumadora presencia de lo público. De los 63 espacios analizados en Extremadura, 58 son de titularidad pública, lo que equivale a cerca del 92%, muy por encima del 74,6% nacional. Y dentro de ellos son las administraciones locales las que sostienen la mayor parte de la red, con 33 centros, por delante de la administración autonómica, con 17. La titularidad privada queda reducida a cuatro instituciones y solo una presenta carácter mixto.

Cabe destacar que en la gestión también se repite ese patrón. Sesenta espacios están gestionados por entidades públicas, con especial protagonismo otra vez del ámbito local, que administra 36. El dato confirma que la estructura museística extremeña descansa, en gran medida, sobre ayuntamientos y administraciones cercanas al territorio, algo que ayuda a explicar la fuerte presencia de colecciones ligadas a la identidad local y comarcal.

Precio

Pero hay otra lectura que da juego más allá de la estructura institucional y es que visitar buena parte de estos espacios sigue siendo asequible. El informe recoge que 39 de los 63 museos y colecciones de Extremadura son exclusivamente gratuitos. Es decir, casi seis de cada diez. Solo 24 cuentan con algún tipo de tarifa, y dentro de ellos una parte aplica reducciones o gratuidad a determinados colectivos. En esos descuentos, los grupos son los grandes beneficiados: ocho de los doce espacios extremeños con tarifa reducida los contemplan, mientras que seis aplican rebajas a personas mayores y cinco a estudiantes.

La región también sobresale en estabilidad de apertura. El 90,5% de sus museos abre de forma permanente, frente al 86,7% nacional, por lo que es una apuesta cultural que permanece estable a lo largo del año. Por último, indicar que la red museística extremeña no es, sobre todo, una herencia del siglo pasado, sino una construcción relativamente reciente. Hasta 36 recintos fueron creados entre 2000 y 2009, y 38 se abrieron al público en esa misma década. Y es que la Extremadura museística de hoy no es solo fruto de una herencia histórica, sino a su vez de una apuesta intensificada en este siglo por ordenar, exhibir y hacer visitable su patrimonio.