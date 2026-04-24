Iberdrola invertirá 78 millones en Extremadura para modernizar su red eléctrica

i-DE, la distribuidora de Iberdrola en España, ha presentado a la Junta de Extremadura su plan de inversiones en la comunidad autónoma para el periodo 2027-2029, que contempla una inversión estimada de 78 millones de euros durante los próximos tres años.

El plan está orientado al crecimiento de la red eléctrica, la renovación de infraestructuras y la digitalización del sistema, con el objetivo de responder al aumento de la demanda energética y avanzar en la electrificación de la economía extremeña.

La presentación ha tenido lugar en una reunión con la directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Extremadura, Raquel Pastor. Por parte de i-DE han participado el director de la compañía en la región Oeste, Óscar Villanueva; el jefe del negocio de Red en Extremadura, David Martín Arevalillo; y el responsable de Planificación Regional, Miguel Ángel Díez.

Durante el encuentro, la compañía ha detallado las principales líneas de actuación previstas para el próximo ciclo inversor, entre las que destaca el refuerzo de la red de distribución eléctrica en la región. Estas inversiones buscan facilitar la conexión de nueva demanda, tanto industrial como residencial, en un contexto de progresiva electrificación.

El plan incluye también actuaciones para renovar infraestructuras existentes y mejorar la calidad del suministro, así como nuevas soluciones de digitalización de la red que permitan optimizar su gestión en tiempo real.

Cáceres

Entre las intervenciones más relevantes figuran el refuerzo de la infraestructura de distribución en la ciudad de Cáceres, mediante la construcción de nuevas líneas de 45 kV; el refuerzo de la red en el oeste de la provincia cacereña; la reforma y ampliación de subestaciones en Valencia de Alcántara, Trujillo, Talarrubias y Castuera; y la mejora del suministro en el entorno del Valle del Alagón.

Según ha trasladado la compañía, estas actuaciones forman parte de un plan amplio y estructural distribuido por el conjunto del territorio extremeño. En la reunión, ambas partes han coincidido en la importancia de las inversiones en redes para favorecer el crecimiento y la sostenibilidad de las comunidades.

También se ha subrayado la necesidad de aprobar normas que permitan modificar las actuales limitaciones de inversión a las que están sometidas las redes eléctricas en España por el marco regulatorio vigente. Asimismo, se ha señalado que la planificación de la red de transporte en proceso de aprobación debe facilitar el crecimiento e incluir las infraestructuras necesarias para atender el incremento de demanda previsto en la red de distribución de Extremadura.

Calidad

Desde i-DE se ha destacado además la importancia de la coordinación entre administraciones y operadores para agilizar el desarrollo de infraestructuras y garantizar el suministro con los mayores estándares de calidad.

Estas inversiones se enmarcan en la estrategia global de Iberdrola, que sitúa la electrificación como eje central para avanzar en la descarbonización de la economía. La compañía considera que el desarrollo de redes inteligentes y robustas es clave para integrar energías renovables, impulsar el vehículo eléctrico y transformar los procesos industriales hacia modelos con menores emisiones de CO2.

En Extremadura, i-DE gestiona más de 10.600 kilómetros de líneas de baja y media tensión, más de 2.000 kilómetros de líneas de alta y muy alta tensión, 3.467 centros de transformación y 74 subestaciones. Esta red da servicio a particulares y empresas en el conjunto de la comunidad autónoma.