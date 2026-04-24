Llegan los sofás cama a los hospitales extremeños para que los familiares puedan descansar junto a los pacientes

Los familiares de pacientes ingresados en los hospitales extremeños empezarán a contar con una opción más cómoda para pasar la noche junto a sus seres queridos. El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha publicado la licitación para adquirir 540 sillones convertibles en cama, un nuevo equipamiento pensado para las habitaciones hospitalarias con espacio suficiente y destinado a mejorar el descanso de los acompañantes durante los ingresos.

La medida supone la llegada de los sofás cama a los hospitales públicos de Extremadura. Se trata de sillones de una plaza que durante el día funcionarán como asiento y por la noche podrán convertirse en cama, una diferencia relevante frente a los sillones tradicionales que durante años han acompañado las estancias hospitalarias. El contrato sale a licitación por un importe superior a los 718.000 euros.

Estos nuevos sillones cama no sustituirán de golpe a todos los asientos de acompañantes, sino que se incorporarán en aquellas habitaciones que tengan capacidad suficiente para acogerlos. Según el SES, cada vez hay más habitaciones que permiten este tipo de equipamiento, en línea también con la tendencia a avanzar hacia cuartos individuales en la medida en que las necesidades asistenciales y los recursos disponibles lo permitan.

Para descansar de día y de noche

El objetivo de la licitación es mejorar el confort de los familiares y cuidadores que acompañan a los pacientes ingresados, especialmente en situaciones delicadas, largas estancias o noches de hospital. La diferencia está en el uso doble del mobiliario: de día, sofá; de noche, cama.

Hasta ahora, el acompañamiento nocturno dependía en muchos casos de los sillones verdes de toda la vida, un mobiliario extendido por los hospitales y que, aunque cumple una función básica, no siempre permite un descanso adecuado. Con esta compra, el SES incorpora por primera vez una solución específica para que el acompañante pueda permanecer junto al paciente en mejores condiciones.

La Administración sanitaria enmarca esta actuación en su apuesta por la humanización de la asistencia, no solo centrada en los pacientes, sino también en quienes los cuidan, los acompañan y permanecen durante horas o días en las habitaciones hospitalarias.

Los sillones de siempre también se renovarán

La llegada de los sofás cama forma parte de una renovación más amplia del mobiliario hospitalario. El SES ya había anunciado la sustitución de los sillones para pacientes y familiares de los 14 hospitales de la región por otros más modernos, reclinables y cómodos, dentro de un contrato aprobado por el Consejo de Gobierno con una inversión total de 2,6 millones de euros.

Esa renovación afectará a los más de 2.000 sillones clásicos de las habitaciones hospitalarias, muchos de ellos con años de uso y asociados a la imagen habitual de las estancias de ingreso. La consejera portavoz, Elena Manzano, defendió entonces que el objetivo era que cada persona que entra en un hospital se sintiera "atendida, cuidada y, por supuesto, acompañada".

Las necesidades se han calculado con la información aportada por cada área de salud, en función del número de camas disponibles y del estado del equipamiento existente. La Junta ha presentado esta renovación como una actuación "sin precedentes" dentro del mobiliario sanitario de la región.

Una renovación del mobiliario tras dos décadas

El plan se enmarca en el Plan de Acción de Humanización del SES, que contempla la mejora integral de los espacios sanitarios para hacerlos más cómodos y agradables. Según la Junta, por primera vez en 20 años se plantea una renovación amplia del mobiliario clínico de hospitales y centros de salud.

Además de sillones, el proceso incluye la sustitución de equipamientos básicos como camas, colchones, sobrecolchones, mesillas, taquillas, sillas de ruedas o camillas hidráulicas. El pasado mes de julio se autorizó otro contrato, por 13,8 millones de euros, para renovar este tipo de material conforme se vaya necesitando, ya sea por deterioro o por obsolescencia.

Acompañar también requiere condiciones

La estancia hospitalaria no afecta solo al paciente. En muchos ingresos, especialmente en personas mayores, menores, pacientes dependientes o procesos prolongados, el familiar se convierte en una presencia casi permanente. Pasa el día en la habitación, ayuda en pequeñas tareas, espera información médica y, muchas veces, duerme allí mismo.

Con estos nuevos sillones cama, el SES busca que ese acompañamiento pueda realizarse en mejores condiciones. La medida no elimina las limitaciones de espacio de los hospitales, pero introduce una mejora práctica en aquellas habitaciones donde la distribución permita instalar un sofá cama de una plaza sin interferir en la atención sanitaria.