Ribera del Guadiana adapta sus vinos al cambio climático y revisa el grado alcohólico máximo

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Ribera del Guadiana ha solicitado una modificación normal de su pliego de condiciones para adaptarlo al contexto climático actual y al marco jurídico vigente. La petición supone un nuevo paso en la actualización de una de las principales figuras de calidad del sector vitivinícola extremeño, en un momento marcado por el impacto de las temperaturas y los cambios normativos europeos.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes una resolución de la Dirección General de Agricultura y Ganadería de la Junta de Extremadura por la que se da publicidad a la solicitud y se inicia el correspondiente procedimiento nacional de oposición. Este trámite abre oficialmente el periodo en el que podrán pronunciarse las personas o entidades cuyos intereses puedan verse afectados por la modificación planteada.

Según recoge la resolución, el cambio principal consiste en la eliminación del grado alcohólico volumétrico total máximo para determinadas categorías de vino. El objetivo de esta medida es adaptar el pliego de condiciones de Ribera del Guadiana al contexto climático actual y al marco jurídico vigente, según consta en el expediente publicado.

La modificación incluye también la actualización de la denominación de tres variedades de vid autorizadas, de acuerdo con la legislación estatal en materia de producción vitícola. Con esta revisión, la denominación extremeña ajusta su documentación técnica a la normativa en vigor y actualiza la identificación oficial de las variedades incluidas en su pliego.

Los cambios afectan a dos apartados del pliego de condiciones: la descripción del producto y las variedades de vid, además del documento único de la denominación. La revisión del documento único resulta necesaria para que la información esencial de la DOP Ribera del Guadiana quede alineada con las modificaciones solicitadas por el Consejo Regulador.

La Dirección General de Agricultura y Ganadería ha verificado que la solicitud cumple con los requisitos establecidos en la normativa europea, en particular el Reglamento (UE) 2024/1143, por lo que ha acordado continuar con su tramitación. La resolución publicada permite que el procedimiento avance dentro del cauce previsto para las modificaciones normales de los pliegos de condiciones de las denominaciones de origen protegidas.

A partir de ahora se abre un plazo de dos meses para que cualquier persona física o jurídica cuyos intereses puedan verse afectados presente alegaciones u oposición al procedimiento. El pliego de condiciones modificado y el documento único de la DOP Ribera del Guadiana pueden consultarse a través de la web oficial de la Junta de Extremadura.