Sánchez, sobre los pactos en Aragón y Extremadura: "Van a afectar a otros muchos colectivos que siempre han sido señalados por la ultraderecha"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha elevado el tono contra los pactos alcanzados por PP y Vox en Extremadura y Aragón y ha advertido de que la llamada "prioridad nacional puede abrir la puerta a una discriminación que no se limite a la población migrante. A su juicio, esos acuerdos suponen "crear ciudadanos de primera y de segunda clase" y vulneran principios básicos de la Constitución, como la igualdad y la no discriminación.

Sánchez se ha pronunciado este viernes, 24 de abril, a su llegada a la reunión informal de líderes de la Unión Europea en Nicosia (Chipre), donde ha criticado que ambos partidos hayan incorporado en sus pactos autonómicos medidas vinculadas a la preferencia de los españoles en el acceso a determinadas ayudas sociales. Según ha sostenido, ese planteamiento "hoy afecta a ciudadanos migrantes", pero "pasado mañana" puede extenderse a otros colectivos.

"De esto estamos hablando: de abrir la puerta a una discriminación que hoy afecta a ciudadanos migrantes pero que pasado mañana, sin duda alguna, va a afectar a otros muchos colectivos que siempre han sido señalados por parte de la ultraderecha", ha afirmado el jefe del Ejecutivo.

"Ciudadanos de primera y de segunda clase"

El presidente del Gobierno ha centrado sus críticas en el concepto de "prioridad nacional" recogido en los acuerdos de PP y Vox en Extremadura y Aragón. Sánchez ha asegurado que, cuando ambos partidos hablan de esa prioridad, en realidad están planteando una distinción entre ciudadanos por su origen, raza, orientación sexual o género.

"Cuando hablan de prioridad nacional están hablando de crear ciudadanos de primera y de segunda clase, de violar un principio básico de nuestra Constitución como es la no discriminación y la igualdad entre ciudadanos, vivan donde vivan, sea cual sea su origen, su raza, su orientación sexual o su género", ha señalado.

El jefe del Ejecutivo ha calificado los pactos como un "auténtico desastre para los intereses de Extremadura, de Aragón y de España" y ha cuestionado el resultado de las negociaciones entre ambos partidos. "Después de cuatro meses o seis meses negociando, ¿lo único que pueden ofrecer es este proyecto de involución y de reacción?", se ha preguntado.

El aviso sobre asociaciones y colectivos

Sánchez también ha advertido de que los acuerdos no afectan solo a la población migrante. Según ha indicado, hacen un "señalamiento" a asociaciones que cubren políticas sociales "a las cuales no llega el Estado", entre ellas entidades religiosas, feministas y organizaciones que trabajan en favor de la diversidad.

El presidente ha vinculado ese señalamiento con una dinámica de retroceso en derechos. Frente a esa visión, ha defendido que España avanza cuando "mira hacia adelante, no hacia atrás", cuando "reconoce derechos, no cuando los recorta", y cuando entiende la diversidad y la igualdad como elementos de desarrollo económico, prosperidad y cohesión.

En esa línea, ha insistido en que el riesgo no está solo en la aplicación inmediata de las medidas, sino en el precedente que pueden generar. Para Sánchez, la prioridad nacional introduce una lógica de exclusión que empieza por los migrantes y puede terminar alcanzando a otros sectores sociales.

La referencia a Amnistía Internacional

El presidente del Gobierno ha puesto además el foco en el "posicionamiento tan contundente" de Amnistía Internacional, una organización que, según ha recalcado, "no se casa con ningún gobierno". Sánchez ha señalado que la entidad ha advertido de que los acuerdos de Aragón y Extremadura pueden suponer "un riesgo para los derechos humanos en nuestro país".

"Yo no puedo sino coincidir con esa apreciación", ha afirmado el jefe del Ejecutivo, que ha utilizado esa referencia para reforzar su crítica a los pactos de PP y Vox y al principio de prioridad nacional.

Los acuerdos autonómicos han sido objeto de debate político por sus medidas en materia migratoria y por la interpretación de esa prioridad. Mientras Vox la vincula a la preferencia de los españoles en determinadas políticas públicas, el PP ha defendido en distintos momentos una lectura asociada al arraigo territorial y a criterios verificables, como empadronamiento, vínculos sociales o laborales y contribución al sistema.

El Gobierno avisa de que actuará

Sánchez ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y ha asegurado que el Gobierno actuará si las comunidades autónomas aprueban normas que contradigan los principios constitucionales de igualdad y no discriminación.

"El Gobierno de España actuará con la fuerza de la ley y, por supuesto, con total contundencia", ha advertido el presidente, en referencia a posibles leyes o medidas autonómicas que, según el Ejecutivo central, pudieran vulnerar la Carta Magna.

El choque político se produce después de los acuerdos de PP y Vox en Extremadura y Aragón, que han desbloqueado escenarios de gobernabilidad tras meses de negociación. En el caso extremeño, el pacto entre ambas formaciones se ha cerrado tras un periodo prolongado de bloqueo institucional y ha incorporado medidas sobre inmigración, fiscalidad, energía, sector primario y organización del nuevo Ejecutivo autonómico.