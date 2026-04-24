La 'xylella' avanza en Extremadura y obliga a ampliar las zonas afectadas en Valencia de Alcántara y Sierra de Gata

La Junta de Extremadura ha aprobado la tercera actualización de la situación de la bacteria Xylella fastidiosa en la región tras la detección de nuevos positivos en Valencia de Alcántara y en Sierra de Gata. La aparición de nuevos focos ha obligado a ampliar las zonas demarcadas y a reforzar las medidas de erradicación previstas para contener la expansión de esta plaga vegetal.

Muestras positivas

Según una resolución de la Dirección General de Agricultura y Ganadería publicada este viernes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), se han confirmado 13 muestras positivas en la zona de Valencia de Alcántara y otras 57 en Sierra de Gata y su entorno durante la segunda mitad de 2025. En total, la administración regional eleva a 70 los nuevos positivos detectados en estas dos áreas, consideradas ahora puntos prioritarios de vigilancia fitosanitaria en Extremadura.

La actualización aprobada por la Junta implica un notable incremento de la superficie sometida a control. En Valencia de Alcántara, el área afectada pasa de 8.294 a 11.793 hectáreas, mientras que en Sierra de Gata se amplía de 27.139 a 36.388 hectáreas. Estas nuevas delimitaciones condicionan la actuación de propietarios, agricultores y operadores vegetales dentro de los perímetros establecidos.

Radio mínimo

La normativa fija que cada zona demarcada debe incluir un área infectada con un radio mínimo de 50 metros alrededor de los focos detectados, así como una zona tampón de al menos 2,5 kilómetros. En estos espacios se intensifican las labores de vigilancia, control y eliminación de posibles plantas hospedadoras para reducir el riesgo de propagación de la bacteria.

La Xylella fastidiosa está considerada uno de los principales patógenos de cuarentena en la Unión Europea por su impacto sobre cultivos de alto valor económico. La bacteria puede afectar al olivo, la vid, el almendro o los frutales de hueso, además de permanecer en plantas ornamentales y silvestres sin mostrar síntomas visibles. Esta capacidad de ocultarse en especies aparentemente sanas complica su detección temprana y su control.

La resolución declara de utilidad pública la lucha contra esta plaga y aprueba un plan de acción actualizado para su erradicación. El documento incorpora nuevas medidas de intervención, cartografía detallada de las zonas afectadas y la relación de especies vegetales en las que se ha confirmado la presencia de la bacteria.

Asimismo, la Junta de Extremadura recuerda que los propietarios y operadores están obligados a cumplir las medidas establecidas en las áreas demarcadas. El incumplimiento de estas obligaciones podrá dar lugar a actuaciones administrativas por parte de la administración competente, de acuerdo con lo recogido en la resolución publicada en el DOE.