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16 Congreso Regional Extraordinario

Álvaro Sánchez Cotrina integrará a Soraya Vega en la nueva Ejecutiva del PSOE de Extremadura

Juan Carlos Rodríguez Ibarra, José Luis Rodríguez Zapatero, Pilar Alegría y Rebeca Torró asisten al cónclave socialista que se celebra este sábado en Mérida

Álvaro Sánchez Cotrina integrará a Soraya Vega en la nueva Ejecutiva del PSOE de Extremadura

Álvaro Sánchez Cotrina integrará a Soraya Vega en la nueva Ejecutiva del PSOE de Extremadura / Cedida

Rocío Entonado Arias

Mérida

'Ahora, a ganar'. El PSOE de Extremadura celebra este sábado en Mérida su 16 Congreso Regional Extraordinario, que ratificará a Álvaro Sánchez Cotrina como nuevo secretario general. El cónclave, en el que participan un millar de personas entre invitados y delegados, votará también los nuevos órganos de dirección del partido: la Comisión Ejecutiva Regional, encargada de dirigir la política de la organización; el Comité Regional, con representantes de toda Extremadura; los representantes extremeños en el Comité Federal del PSOE; y la Comisión de Ética y Garantías del PSOE de Extremadura.

En declaraciones a su llegada a la Institución Ferial de Mérida (Ifeme), Sánchez Cotrina ha avanzado que conformará una Ejecutiva "de integración y fuerte" para combatir a las derechas tras la consumación del pacto de gobierno de PP y Vox. Soraya Vega, quien le disputó las pasadas primarias, fomará parte de esta nueva dirección, cuyos miembros se conocerán a primera hora de esta tarde.

Cotrina avanza que Soraya Vega, que le disputó las primarias, estará en la Ejecutiva del PSOE de Extremadura

Cotrina avanza que Soraya Vega, que le disputó las primarias, estará en la Ejecutiva del PSOE de Extremadura / El Periódico

'Ahora, volver a ganar'

Se trata de una cita de carácter organizativa, pero también "profundamente política", ya que de ella saldrá el equipo que deberá liderar el proyecto socialista en los próximos años y reconstruir la alternativa al actual Gobierno autonómico bajo el liderazgo de Cotrina.

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El partido afronta esta nueva etapa bajo el lema 'Ahora, volver a ganar', una consigna que pretende ser algo más que un eslogan y convertirse en una hoja de ruta para recomponer el partido desde dentro, reforzar su presencia en la calle, escuchar a los colectivos sociales y recuperar la confianza mayoritaria de la ciudadanía.

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