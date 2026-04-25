16 Congreso Regional Extraordinario
Álvaro Sánchez Cotrina integrará a Soraya Vega en la nueva Ejecutiva del PSOE de Extremadura
Juan Carlos Rodríguez Ibarra, José Luis Rodríguez Zapatero, Pilar Alegría y Rebeca Torró asisten al cónclave socialista que se celebra este sábado en Mérida
'Ahora, a ganar'. El PSOE de Extremadura celebra este sábado en Mérida su 16 Congreso Regional Extraordinario, que ratificará a Álvaro Sánchez Cotrina como nuevo secretario general. El cónclave, en el que participan un millar de personas entre invitados y delegados, votará también los nuevos órganos de dirección del partido: la Comisión Ejecutiva Regional, encargada de dirigir la política de la organización; el Comité Regional, con representantes de toda Extremadura; los representantes extremeños en el Comité Federal del PSOE; y la Comisión de Ética y Garantías del PSOE de Extremadura.
En declaraciones a su llegada a la Institución Ferial de Mérida (Ifeme), Sánchez Cotrina ha avanzado que conformará una Ejecutiva "de integración y fuerte" para combatir a las derechas tras la consumación del pacto de gobierno de PP y Vox. Soraya Vega, quien le disputó las pasadas primarias, fomará parte de esta nueva dirección, cuyos miembros se conocerán a primera hora de esta tarde.
'Ahora, volver a ganar'
Se trata de una cita de carácter organizativa, pero también "profundamente política", ya que de ella saldrá el equipo que deberá liderar el proyecto socialista en los próximos años y reconstruir la alternativa al actual Gobierno autonómico bajo el liderazgo de Cotrina.
El partido afronta esta nueva etapa bajo el lema 'Ahora, volver a ganar', una consigna que pretende ser algo más que un eslogan y convertirse en una hoja de ruta para recomponer el partido desde dentro, reforzar su presencia en la calle, escuchar a los colectivos sociales y recuperar la confianza mayoritaria de la ciudadanía.
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