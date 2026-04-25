Andrés Tovar y González Andrade acompañan a Cotrina en la nueva dirección del PSOE extremeño

Marisol Mateos, Andrés Tovar y Manuel José González Andrade acompañarán a Álvaro Sánchez Cotrina en el arranque de su etapa al frente del PSOE de Extremadura. La nueva Comisión Ejecutiva Regional, que se someterá a votación este sábado en el 16º Congreso Extraordinario Regional de los socialistas extremeños, coloca a Mateos la presidencia del partido y a González Andrade en la Secretaría de Coordinación Territorial y Portavocía.

El diseño de la ejecutiva combina perfiles con experiencia orgánica, representación institucional y presencia territorial. Junto a Cotrina, Mateos y González Andrade, uno de los nombres clave será Andrés Tovar Núñez, que asumirá la Secretaría de Organización: el área encargada de la vida interna del partido, la relación con las agrupaciones y la maquinaria territorial socialista. A su lado estará Sandra Caballero Expósito como secretaria adjunta a Organización.

Núcleo político

La nueva dirección también otorga peso a Blanca Martín. La expresidenta de la Asamblea, que se retiró de la carrera por el liderazgo del partido tras integrar su candidatura a la de Cotrina, se encargará de la Secretaría de Coordinación Interna Ejecutiva y Planificación Política. Ana Belén Valls Muñoz asumirá la Secretaría General de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Viceportavoz, mientras que Lara Garlito, quien disputara las primeras primarias al exsecretario genreal Miguel Ángel Gallardo, estará al frente de Política Institucional, Política Territorial y Estrategia.

Soraya Vega Prieto, rival de Cotrina en las urnas el pasado 11 de abril, dirigirá Política Autonómica, Cooperación Internacional y Migración. La ejecutiva se completa en su bloque más político con Ramón Díaz Farias (también se postuló para la secretaría general, pero no logró los avales suficientes para superar el primer filtro) en Política Municipal y Entidades Locales Menores; Beatriz Cercas García, en Igualdad; Eduardo Béjar Martín, en Acción Electoral y Formación; y Francisco Javier Sánchez Vega, en Comunicación.

Áreas sectoriales

La nueva estructura incorpora además a Obdulia Campillejo Murillo en Cultura y Ciudades Intermedias; Carlos Caro Domínguez en Economía, Hacienda y Financiación Autonómica; María Cruz Buendía Lozano en Militantes, Agrupaciones y Casas del Pueblo; Pablo Iglesias Ordóñez en Ideas, Estudios y Programas; Antonio Díaz Alías en Empleo, Industria y Digitalización; Raquel Castaño Peña en Políticas Sociales y Mayores; Francisco Jiménez Araya en Innovación Política, Sociedad Civil y Memoria Democrática; Francisco Javier Fernández Cano en Vivienda, Infraestructuras y Sostenibilidad; Federico González Trinidad en Movimientos Sociales, Diversidad y LGTBI; Luis David Zapata Macías en Sanidad; Dolores María Enrique Jiménez en Educación y Universidades; y Alfredo Alejandro Moreno Blázquez en Turismo.

Representación federal

El congreso también elegirá a los representantes extremeños en el Comité Federal del PSOE. La lista está formada por Ana Belén Fernández Casero, Antonio Rodríguez Osuna, Blanca Martín Delgado, César Ramos Esteban, José Luis Quintana Álvarez, Lara Garlito Batalla, María Sol Mateos Nogales, Raimundo Dávila Fortuna, Soraya Vega Prieto y Yolanda García Seco.

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Además, la Comisión de Ética y Garantías estará integrada por Ricardo Utrera Fernández, Inmaculada Bonilla Martínez, José María Vivas, Eva Arenales de la Cruz y Joaquín Cuello Martínez-Pereda. Con esta estructura, Cotrina abre una nueva etapa en el PSOE extremeño con una dirección amplia, en la que Mateos y González Andrade ocupan los puestos de mayor proyección junto al secretario general y Tovar asume el control orgánico del partido.