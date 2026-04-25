La CNMC abre un expediente “muy grave” a Almaraz por el apagón eléctrico

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado otros 35 nuevos expedientes sancionadores por posibles infracciones detectadas en el marco de la investigación sobre el apagón del 28 de abril de 2025, entre ellos uno calificado como “muy grave” a Centrales Nucleares Almaraz-Trillo, sociedad participada por Iberdrola, Endesa y Naturgy. El expediente afecta directamente a la sociedad titular de la central nuclear de Almaraz, una de las instalaciones estratégicas del sistema eléctrico español y clave en Extremadura.

Sin sanción aún

En concreto, el regulador investiga una posible infracción del artículo 64.37 de la Ley del Sector Eléctrico, relativa a una reducción de producción o suministro sin autorización o al incumplimiento reiterado de obligaciones de disponibilidad. La CNMC considera que estos indicios podrían constituir una infracción “muy grave”, aunque la apertura del expediente no supone todavía una sanción ni prejuzga el resultado final de la investigación.

Estos nuevos procedimientos se suman a la veintena de expedientes que la CNMC abrió la pasada semana dentro de las pesquisas sobre el apagón. La mayoría de los nuevos expedientes se dirigen contra Iberdrola, con un total de 18, mientras que otros 12 afectan a Endesa y el resto a compañías como ContourGlobal La Rioja, Engie Cartagena, TotalEnergies y la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II.

Expedientes anteriores

Hace una semana, el organismo presidido por Cani Fernández ya había incoado expedientes a Red Eléctrica de España (REE), con calificación de “muy grave”, y a instalaciones de generación eléctrica propiedad de las principales eléctricas del país, entre ellas Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol o Bahía de Bizkaia Electricidad, por infracciones calificadas como “graves”. En el caso de Red Eléctrica, Competencia puso el foco en la programación del ‘mix’ eléctrico de la jornada del apagón, al apreciar posibles incumplimientos de sus funciones como operador del sistema.

Según la CNMC, esas funciones incluyen la obligación de programar el funcionamiento de las instalaciones de producción de energía eléctrica de acuerdo con el resultado de la casación de las ofertas comunicadas por el operador del mercado. El regulador analiza así tanto la actuación del operador del sistema como la disponibilidad y el comportamiento de distintas instalaciones de generación antes, durante y después del incidente.

“Desde entonces, la CNMC ha continuado con la apertura de otros procedimientos sancionadores”, ha señalado el regulador, que ha precisado que las incoaciones notificadas incluyen también prácticas producidas en días o periodos distintos al 28 de abril de 2025. Competencia sostiene que esas actuaciones podrían constituir igualmente indicios de posibles infracciones sectoriales detectadas durante la investigación abierta a raíz del apagón.

No atribución directa

No obstante, la CNMC ha recordado que “los hechos objeto de estos procedimientos no implican, por sí mismos, la atribución del origen o causa del apagón a las empresas afectadas, dado que el incidente respondió a un origen multifactorial”. El organismo subraya así que la apertura de expedientes no equivale a señalar directamente a las compañías investigadas como responsables del apagón eléctrico.

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“La incoación de estos expedientes no prejuzga el resultado final de la investigación”, ha añadido la CNMC. Los procedimientos tendrán una duración máxima de entre nueve y dieciocho meses, en función de la gravedad de la infracción, y las empresas afectadas podrán presentar alegaciones y proponer la práctica de pruebas antes de que se adopte una resolución definitiva.