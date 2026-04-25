Extremadura premiará con 12.000 euros la trayectoria de jóvenes investigadores vinculados a la región

Proyecto Extremadura ha abierto una nueva edición de los Premios Scellentia, destinados a jóvenes investigadores menores de 35 años con vínculo extremeño. La convocatoria repartirá cuatro galardones de 3.000 euros y cambia su enfoque para reconocer trayectorias científicas completas.

Visibilizar talento extremeño

Proyecto Extremadura, iniciativa común de Fundación Caja Extremadura y Fundación Cajalmendralejo, ha lanzado la cuarta edición de los Premios Scellentia a Jóvenes Investigadores, una convocatoria con la que busca reconocer la excelencia científica y dar visibilidad al talento vinculado a la comunidad.

La nueva edición introduce un cambio relevante respecto a las anteriores. El reconocimiento ya no se centrará únicamente en proyectos concretos, sino en la trayectoria investigadora de los candidatos. La organización valorará aspectos como la excelencia científica, la innovación, la transferencia de conocimiento y el impacto social del trabajo desarrollado.

La convocatoria se dirige a investigadores jóvenes que mantengan algún vínculo con Extremadura, tanto si desarrollan su actividad en la región como si trabajan fuera de ella. Con ello, el programa trata de conectar la investigación extremeña con el tejido académico, científico y social, dentro y fuera de la comunidad.

3.000 euros por categoría

Los Premios Scellentia 2026 se estructuran en cuatro modalidades, correspondientes a las principales ramas del conocimiento: Ciencias de la Vida y de la Salud; Ingenierías y Ciencias Tecnológicas; Ciencias Sociales y Educación; y Humanidades.

En cada una de estas categorías se concederá un premio dotado con 3.000 euros, por lo que la convocatoria repartirá un total de 12.000 euros. Además de la dotación económica, los galardonados participarán en un programa de difusión de trayectorias orientado a acercar la investigación a la sociedad y a dar visibilidad a sus aportaciones.

Este programa de difusión forma parte del objetivo de Proyecto Extremadura de mostrar referentes jóvenes en el ámbito científico e investigador. La iniciativa pretende también trasladar a la ciudadanía el valor de la investigación como herramienta de desarrollo, innovación y mejora social.

Requisitos y plazo de presentación

Podrán optar a los premios investigadores menores de 35 años que cuenten con el título de doctor y mantengan algún vínculo con Extremadura. Ese vínculo podrá acreditarse por el desarrollo de su actividad investigadora en la región o por una relación personal, académica o profesional con la comunidad.

Las candidaturas podrán presentarse hasta el 30 de abril a las 14.00 horas, exclusivamente a través de la web oficial del programa. La presentación podrá realizarse de forma directa por parte de los propios candidatos o mediante propuesta de instituciones públicas o privadas.

La convocatoria queda así abierta a universidades, centros de investigación, entidades científicas, administraciones, fundaciones y otras organizaciones que quieran proponer perfiles con trayectoria investigadora vinculada a Extremadura.

Fallo del jurado y entrega en octubre

El fallo del jurado, compuesto por profesionales de reconocido prestigio, se dará a conocer a través de los canales oficiales del programa. La entrega de los premios está prevista para octubre de 2026, en un acto en el que los galardonados compartirán sus trayectorias y sus principales contribuciones científicas.

En sus tres primeras ediciones, los Premios Scellentia estuvieron dirigidos al ámbito de las Ciencias de la Vida y de la Salud, con distintas categorías por etapa investigadora y un premio especial. La edición de 2026 amplía ahora el alcance de la convocatoria a cuatro grandes áreas del conocimiento.

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Con este cambio, Proyecto Extremadura refuerza su apuesta por el talento joven, la innovación y la investigación como pilares estratégicos para el futuro de la región. La iniciativa busca reconocer carreras científicas emergentes y, al mismo tiempo, acercar a la sociedad extremeña el trabajo de quienes investigan desde o para Extremadura.