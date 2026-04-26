El almendro gana terreno en Extremadura y ya roza las 25.000 hectáreas

La superficie destinada al almendro continúa creciendo en Extremadura. La organización agraria Coag prevé que este año el incremento se sitúe "en torno a algo más de un uno por ciento" en relación con 2025, dentro de una tendencia al alza que se viene consolidando en los últimos años en la comunidad autónoma.

El año pasado, según los datos aportados por la organización, este cultivo rondó las 25.000 hectáreas en Extremadura. La evolución confirma el interés de una parte del campo extremeño por las plantaciones leñosas, aunque Coag pide prudencia antes de tomar decisiones de inversión a largo plazo.

El presidente de Coag Extremadura, Juan Moreno, ha explicado a EFE que, dentro de esa tendencia de crecimiento, el precio del producto es un factor determinante para entender el mayor o menor ritmo de expansión anual. "Dentro de la tendencia al alza de este cultivo en los últimos tiempos en la comunidad autónoma, el precio del producto es muy importante a la hora de explicar el mayor o menor grado de evolución anual de esta tendencia", ha señalado.

La mirada puesta en agosto

Moreno ha indicado que los precios del sector se encuentran ahora en una situación mejor que la de otros cultivos. Aun así, ha matizado que habrá que esperar a la recolección, prevista en agosto, para comprobar cómo evolucionan realmente las cotizaciones.

En ese mercado pesa de forma decisiva lo que ocurra fuera de Extremadura. El responsable agrario ha apuntado que las cotizaciones dependen en gran medida "de la evolución del cultivo en California", considerado el gran productor mundial de almendra.

La lectura de Coag es, por tanto, prudente. Aunque el almendro ofrece actualmente un escenario más favorable que otras producciones, Moreno ha recordado que el campo extremeño trabaja con costes elevados. "A tenor de los costes de producción actuales, es muy difícil decir que haya algún cultivo con precios aceptables", ha aclarado.

Una decisión que exige echar cuentas

La organización agraria no solo mira a la campaña actual, sino también al horizonte de los próximos años. Moreno ha defendido que cualquier agricultor que esté valorando plantar almendros debe hacer antes un análisis "en profundidad" sobre la evolución esperada del mercado.

La razón es sencilla: el almendro no ofrece rendimiento desde el primer año. Entre la decisión de plantar los árboles y el momento en el que la explotación comienza a generar producción pasa un tiempo que puede alterar por completo las condiciones económicas previstas al inicio.

"No es lo mismo plantar un cultivo con rendimientos anuales desde el principio, como el tomate o los cereales", ha señalado Moreno, que apostar por otros cultivos leñosos como el almendro o el olivar. En estos últimos casos, ha advertido, "se debe esperar desde que tomas la decisión hasta que comienzas a obtener producción".

El precedente de la uva tempranillo

Para ilustrar ese riesgo, el presidente de Coag Extremadura ha citado el caso de la uva tempranillo. Según ha recordado, hace dos décadas esta variedad registraba cotizaciones muy elevadas, mientras que hace dos años se encontraba "con los precios por el suelo" y con unos costes de producción más altos.

Ese ejemplo sirve a la organización para insistir en que las decisiones de plantación deben valorar no solo el precio actual, sino también la capacidad del mercado para absorber nuevas superficies y la posibilidad de que las condiciones cambien cuando llegue el momento de obtener rendimiento.

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Moreno ha resumido esa cautela con una advertencia dirigida al sector: el agricultor debe "echar muy bien las cuentas" y no obviar hasta qué punto es