El ministerio identifica siete municipios extremeños con capacidad para 73.000 nuevas viviendas

El debate del sector inmobiliario es eterno. ¿Hay suficientes viviendas con las ya construidas y que están vacías o se necesitan nuevos edificios residenciales? El Instituto Nacional de Estadística estima que alrededor de 100.000 casas o pisos están desocupados en Extremadura, sin embargo el Ministerio de Vivienda desvela que todavía hay mucha capacidad en la comunidad para crear nuevas viviendas.

En concreto, un reciente informe, denominado ‘Sectores Residenciales en España’, identifica siete municipios extremeños con posibilidades para edificar hasta 73.501 viviendas. Cuatro de ellos se encuentran en la provincia de Badajoz: Mérida, Badajoz, San Vicente del Alcántara y Los Santos de Maimona; y los otros tres están en la provincia cacereña: Cáceres, Plasencia y Belvís de Monroy.

El informe analiza «ámbitos o sectores con especial potencial edificatorio» a raíz de los datos del Sistema de Información Urbana (SIU), que se basan en información catastral, además de imágenes satelitales y aéreas. Capacidad para construir nuevas viviendas habrá en muchas más localidades, pero en este informe se buscan solo grandes bolsas de suelo disponible para edificar inmuebles nuevos: la metodología empleada se basa en que los terrenos tengan capacidad para levantar 1.000 o más viviendas y el grado de edificación todavía esté por debajo del 70%.

Grandes bolsas de suelo

Y son estas siete localidades de la región las que cumplen esos requisitos. Según el ministerio, entre las siete disponen de 43 sectores o bolsas de suelo disponibles para la construcción residencial. El problema es que la mayoría de los terrenos están sin urbanizar, es decir, todavía no cuentan con todos los viales, servicios e infraestructuras exigidos para edificar y por eso el grado de edificación en estos lugares es bajo en la mayoría.

Con esa información, el Ministerio de Vivienda señala que España tiene sitio para levantar 2,4 millones de pisos y Extremadura, más de 76.600, de las que 73.501 están todavía pendientes. Esto supone que apenas se ha edificado el 4% del potencial disponible en estas siete localidades extremeñas, que superan entre todas las 1.000 hectáreas para desarrollar nuevas promociones.

De entre todas destaca la ciudad de Cáceres, con terreno para construir un total de 29.257 viviendas, según detalla el informe. Estas se reparten en 12 sectores o bolsas de suelo que se ubican, entre otros, en las zonas de Aldea Moret, en Río Tinto, el Junquillo, Capellanías Sur, Nuevo Ferial o Ronda Sur, entre otros. En esos doce sectores se pueden prever más de 30.500 viviendas, de las que más de 29.200 viviendas, el problema principal actual es que el 68,8% del terreno disponible identificado no está urbanizado.

En Badajoz el grado de urbanización es mayor, solo el 34,3% del terreno identificado en 19 sectores de la ciudad está sin iniciar la urbanización. En estas zonas se podrían levantar más de 28.700 viviendas, pero todavía quedan pendientes 27.900. En la capital extremeña, por su parte, se identifican tres sectores (Bodegones Sur, Nacional V Sur y Nuevo Acceso SUR) en los que todavía se pueden constituir 3.051 viviendas. Y en Plasencia la capacidad residencial es mayor, de hasta 7.921 pendientes de edificar en cinco sectores o bolsas de suelo (Finca Capote, Ensanche de San Miguel, La Pardala, Coto de los Monjes y Los Mártires). En este caso más del 70% de estos terrenos estarían sin urbanizar.

Cáceres y Badajoz concentran el potencial

Fuera de las ciudades, el informe del Ministerio de Vivienda incluye tres municipios de menor población. En el caso de Los Santos de Maimona, con unos 8.000 habitantes, el Ministerio identifica dos sectores en los que se podrían levantar todavía casi 2.500 viviendas en la carretera de Badajoz y los Parajes La Nava y Los Barreros. En San Vicente de Alcántara (unos 5.200 vecinos) las casas pendientes superan las 1.500 y se ubican en un solo sector o área, mientras que en Belvís de Monroy, una población cacereña de apenas 700 habitantes, se identifica otra bolsa de suelo en los Pinos con capacidad para levantar 1.347 viviendas y casi el 50% del terreno urbanizado.

Aún así, en el conjunto del país, Extremadura está entre las comunidades con en las los terrenos identificados en dichos sectores presentan un menor grado de urbanización, con apenas el 12% urbanizado, solo por encima de Murcia con el 11%. A la cabeza están Islas Baleares y Canarias con el 57% y el 53,4% urbanizado respectivamente. En cuanto al grado de edificación, en Extremadura solo se han construido el 4% de los hogares que tiene previstos en estas grandes bolsas de suelo, lo que coloca a la región en penúltima posición en la tabla nacional, solo superando a Navarra con un grado de edificación del 1,4%.