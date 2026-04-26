La oferta de alquiler mejora en Extremadura tras la retirada de más de 260 pisos turísticos

La retirada de 262 viviendas turísticas en Extremadura durante 2025 ha coincidido con una mejora de la oferta de alquiler habitual en la región, según un estudio publicado por Idealista. El portal inmobiliario ha señalado que la comunidad ha ganado 721 viviendas en el mercado residencial, una evolución que contrasta con la tendencia general del país, donde la oferta de alquiler permanente se ha reducido en 25.836 inmuebles.

El informe apunta que Extremadura ha sido una de las pocas comunidades en las que ha aumentado el parque de vivienda destinado al alquiler habitual tras la aplicación del Registro Único obligatorio para arrendamientos de corta duración. En concreto, solo la Comunidad Valenciana, Extremadura, La Rioja y Ceuta han registrado un saldo positivo en este segmento.

Una excepción en el mapa nacional

Idealista ha explicado que la eliminación de viviendas turísticas no se ha traducido, con carácter general, en un aumento automático del alquiler residencial. En España, más de 84.000 viviendas perdieron o no obtuvieron el Registro Único obligatorio, pero la oferta de alquiler permanente cayó en casi 26.000 inmuebles.

Extremadura aparece como una excepción dentro de ese contexto. La región ha sumado 721 alquileres habituales, solo por detrás de la Comunidad Valenciana, que ha incorporado 1.131 viviendas. Por detrás se han situado La Rioja, con 77 más, y Ceuta, con 58 nuevas ofertas.

El estudio sostiene que, en la mayor parte del país, los propietarios no han trasladado sus inmuebles al alquiler de larga estancia, sino que han optado por otras fórmulas como el alquiler de temporada, la venta o mantener las viviendas vacías.

Más alquiler de temporada

En Extremadura también ha crecido el alquiler de temporada, con 464 nuevas ofertas en 2025. Idealista ha atribuido este incremento a la búsqueda de alternativas por parte de los propietarios en un mercado con menos restricciones que el de los pisos turísticos.

A nivel nacional, este segmento ha experimentado un fuerte crecimiento, con 58.184 nuevas unidades. Los mayores aumentos se han registrado en Andalucía, con 13.832 viviendas más; Madrid, con 10.766; Cataluña, con 10.531, y la Comunidad Valenciana, con 8.709.

La evolución ha sido muy distinta en otras comunidades. Cataluña ha perdido 15.065 viviendas de alquiler permanente pese a la revocación de 12.948 licencias turísticas, mientras que Andalucía ha registrado un saldo negativo de 2.678 viviendas habituales, a pesar de ser la autonomía con más licencias denegadas, con 21.294.

El efecto del Registro Único

El Registro Único obligatorio para arrendamientos de corta duración entró en vigor el pasado 1 de julio. Desde entonces, según los datos recogidos por Idealista, el Colegio de Registradores ha tramitado más de 400.000 solicitudes, de las que unas 84.000 fueron rechazadas.

Entre los principales motivos de rechazo figuran la falta de licencia municipal, la oposición de las comunidades de propietarios o el intento de comercializar viviendas de protección oficial para usos turísticos.

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Idealista ha remarcado que los datos de 2025 muestran que la presión regulatoria sobre la vivienda turística no está logrando, por sí sola, aliviar el problema de acceso a la vivienda habitual. En el caso de Extremadura, sin embargo, la retirada de pisos turísticos sí ha coincidido con una mejora de la oferta residencial, aunque también con un avance del alquiler de temporada.