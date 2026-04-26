Uno de cada seis extremeños ya cuenta con seguro de salud privado

En Extremadura hay un total de 176.568 personas con seguro de salud privado a cierre de 2025: 105.161 de la provincia de Badajoz y 71.407 de Cáceres. Son casi el 17% del total de la población de la comunidad, lo que supone que uno de cada seis extremeños paga cada mes a una aseguradora para garantizarse la atención sanitaria privada cuando la necesite. Los datos facilitados por Unespa, la patronal de las aseguradoras, demuestra el ascenso imparable de las pólizas privadas en la comunidad en los últimos quince años, aunque con un freno durante 2025, cuando se perdieron unos 2.000 asegurados en la región.

Sin embargo, al menos desde el año 2011 el incremento ha sido progresivo. Entonces había en Extremadura 117.408 asegurados de salud y se llegó a una cifra récord de 178.725 en 2024, el dato más alto hasta la fecha. Se pasó, por tanto, de una cobertura privada del 10,5% de la población extremeña al 16,98%. Y toda esta serie temporal solo en 2025 se ha registrado un descenso de los asegurados, reduciendo el porcentaje tímidamente hasta el 16,76%, según los datos facilitados por Unespa.

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El mayor incremento anual se dio en la comunidad, además, justo el año de la pandemia de covid-19, cuando aumentaron los asegurados extremeños en más de 10.000, pasando de 142.499 en 2019 a 152.847 a cierre de 2020, una tendencia que se repite en todo el país, donde el porcentaje de asegurados llega al 26% del total de la población española.

El despegue

Los datos de Unespa de 2025 sitúan a Extremadura como la cuarta región con menos seguros de salud privados, adelantando a Navarra, Cantabria y La Rioja, a pesar de que hasta hace poco la comunidad extremeña siempre ocupaba la última posición. De este despegue en Extremadura, se hace eco también un reciente informe del Ministerio de Salud que coloca a la región a la cabeza del incremento de las pólizas de salud desde el año 2018. Este documento eleva incluso la penetración actual del seguro privado en la comunidad al 22%, frente a los datos de la patronal cifrados en el 16,76%. Sea como fuere, lo cierto es que la región, a pesar de no contar con una red asistencial privada tan extensa como otras comunidades, ha pegado un salto cuantitativo en este sector.

Tanto los datos de Unespa como del Ministerio de Sanidad reflejan una tendencia que ya no puede leerse como algo excepcional. En todas las comunidades del país el seguro privado de salud ha dejado de ser un complemento reservado a una minoría para convertirse en la primera alternativa a la sanidad pública para una parte cada vez más amplia de la población. Porque el auge de los seguros de salud se da en todas las regiones del país. De media el aumento en el conjunto del país fue del 1,67% y en regiones como Madrid cuatro de cada diez personas ya tienen suscrita una póliza de salud, mientras que en Cataluña o Baleares es un tercio de la población.

Listas de espera y actividad sanitaria

Detrás del incremento que se repite en todas las comunidades hay varios factores, entre ellos las listas de espera de la sanidad pública. En el Barómetro Sanitario que publica el Ministerio de Sanidad, la mayoría de los encuestados señalan las demoras en asistencia en la pública como una de las razones para irse a la privada. Y eso a pesar de que en Extremadura esas listas de espera se han reducido en el Servicio Extremeño de Salud (SES) en el último año. Aún así siguen siendo elevadas especialmente en determinadas especialidades porque la actividad no para de incrementarse. Y es que en 2025 la sanidad pública extremeña batió un nuevo récord de actividad asistencial en los hospitales, con más de 98.000 intervenciones y casi dos millones de consultas.

En el SES a diciembre de 2025 los extremeños debían esperar 135 días para una intervención quirúrgica y 112 días para una consulta externa con el especialista, 13 días menos que un año antes. Pero para llegar al hospital primero hay que pasar habitualmente por el centro de salud y la demora en la Atención Primaria también es acusada. Según el Barómetro Sanitario la espera media en España ronda los nueve días para ser atendido por el médico de familia.

En este contexto, que se repite de forma similar en todas las autonomías, las aseguradoras se han lanzado a una fuerte competencia por captar el mercado de los seguros médicos con precios cada vez más económicos y asequibles. Pero a pesar del tirón de los seguros privados, el Ministerio señala en su informe que a nivel general los ciudadanos se siguen decantando por el sistema público para ser atendidos, especialmente en Atención Primaria (69,9%), Urgencias (72,6%) y los ingresos hospitalarios (76,1%).