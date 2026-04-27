La construcción necesita más de 10.000 empleados en Extremadura pese a la caída de contratos

La construcción es uno de los sectores con más empuje en España, pero en Extremadura atraviesa una paradoja: falta mano de obra pese a que la actividad necesita cada vez más trabajadores. Según el último estudio de Randstad, con cifras del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la región contabilizó en 2025 un total de 27.684 contratos frente a los 30.022 del año anterior, lo que se traduce en una caída del 7,8%, el mayor descenso del país. Por provincias, la bajada fue del 11,7% en Cáceres, con 10.963 contrataciones, y del 5% en Badajoz, con 16.721.

Sin embargo, detrás de ese retroceso en la contratación no hay una menor necesidad de empleo, sino justo lo contrario. Así lo advierte el secretario general de la Confederación de Empresarios de la Construcción (CNC) de Extremadura, Joaquín Sánchez, que asegura que el sector necesita en estos momentos casi 10.000 trabajadores más en la región. «Ahora mismo hay, en números redondos, unos 30.000 trabajadores en la construcción en Extremadura: unos 21.000 en el régimen general y unos 9.000 autónomos», explica Sánchez. A su juicio, la caída detectada en la contratación se concentra sobre todo en el régimen general, mientras que entre los autónomos sí se ha producido un incremento.

La principal preocupación del sector no está solo en la falta de mano de obra inmediata, sino en el progresivo envejecimiento de la plantilla. La construcción extremeña, advierten los empresarios, está perdiendo relevo generacional a un ritmo preocupante. Sánchez compara la situación actual con la del gran auge inmobiliario de 2008. Entonces, el 25% de los ocupados en la construcción tenía menos de 30 años. En la actualidad, ese porcentaje ha caído por debajo del 9%. En sentido contrario, los mayores de 50 años han pasado de representar el 17% a rondar ya el 40%. «Se está jubilando más gente de la que se incorpora. Ese es el principal problema que estamos teniendo», resume.

Condiciones laborales

Frente a la imagen tradicional del sector, los empresarios defienden que las condiciones laborales han mejorado de forma notable. Según Sánchez, en la construcción se trabajan 1.736 horas al año, no se trabaja los viernes por la tarde ni, por norma general, los fines de semana, y además existe una mayor protección en episodios meteorológicos adversos.

También destaca que la mecanización ha reducido la dureza física de muchos trabajos y que los salarios están por encima del mínimo. El sueldo más bajo del convenio, el del peón ordinario, supera en 264 euros al mes el salario mínimo interprofesional, aunque asegura que muchas empresas están pagando entre un 20% y un 30% más que lo marcado en tablas.

Desde la patronal insisten en que el problema no se debe a una caída de la actividad. Al contrario, sostienen que la construcción vuelve a estar en auge y necesita muchos más profesionales que hace años, impulsada por la promoción residencial, la obra pública y las actuaciones vinculadas a instalaciones energéticas y de climatización. Si bien, denuncian la dificultad para encontrar personal incluso entre los demandantes de empleo. Sánchez asegura que, cuando las empresas recurren al servicio público para solicitar trabajadores, no tienen respuestas.

Para cubrir la falta de personal, el sector apuesta por reforzar la formación, facilitar la incorporación de trabajadores extranjeros y avanzar en la entrada de más mujeres. La Fundación Laboral de la Construcción formó el año pasado en Extremadura a casi 6.500 trabajadores, entre desempleados y ocupados. Además, en torno al 20% de los trabajadores del sector son extranjeros, un porcentaje que ha aumentado en los últimos años. En cuanto a las mujeres, Sánchez reconoce que siguen siendo minoría, sobre todo en obra, aunque su presencia crece en perfiles técnicos y empieza a verse sobre el terreno.

A la falta de relevo se suma el absentismo laboral. Según Sánchez, se ha duplicado desde 2015. Un estudio de la Confederación Nacional de la Construcción cifra en 3.500 millones de euros el coste que tuvo en España el año pasado y calcula una pérdida media de 14 días de trabajo por asalariado. Con este escenario, la patronal pide medidas para facilitar la incorporación de más personas al mercado laboral en una comunidad que, recuerda, tiene una de las tasas de empleo más bajas del país.