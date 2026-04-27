Corte de tráfico en la A-66 por el incendio de un camión a la altura de Aldea del Cano (Cáceres)
La circulación en sentido norte ha sido desviada por la N-630 en el kilómetro 476
La autovía A-66 permanece cortada este lunes en sentido norte a la altura del punto kilométrico 574, en el término municipal cacereño de Aldea del Cano, como consecuencia del incendio de un camión que ha obligado a interrumpir la circulación por motivos de seguridad.
Según la información facilitada por la Guardia Civil, el corte afecta al carril en dirección norte y la circulación se desvía a la altura del punto kilométrico 476 hacia la carretera N-630 para garantizar la fluidez del tráfico y evitar riesgos a los conductores.
En la zona se encuentran patrullas de Tráfico, que regulan la circulación y señalizan los itinerarios alternativos mientras se desarrollaban las labores de intervención.
Ante esta situación, se recomienda extremar la precaución en la zona, atender a la señalización provisional y, en la medida de lo posible, planificar rutas alternativas ante posibles retenciones derivadas del corte.
Se aconseja además mantenerse informado a través de los canales oficiales de tráfico para conocer la evolución de la incidencia y la reapertura de la vía.
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