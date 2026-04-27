Nueva Ejecutiva regional
Cotrina prevé una transición "ejemplar" en el PSOE provincial de Cáceres, aún sin fecha para el congreso
María José Pulido, actual vicesecretaria general, toma las riendas de la agrupación tras disolverse la gestora
Álvaro Sánchez Cotrina prevé una transición "ejemplar" en el PSOE provincial de Cáceres, que tendrá que eligir nuevo secretario general después de que el propio Cotrina haya sido ratificado como líder del partido a nivel autonómico tras ganar las primarias del pasado 11 de abril. María José Pulido, actual vicesecretaria, "acaba de tomar las riendas" de la agrupación provincial hasta la celebración del Congreso extraordinario, aún sin fecha.
"Tranquilidad y sosiego"
"Tranquilidad y sosiego", ha señalado Cotrina este jueves emulado las palabras del presidente de la gestora, José Luis Quintana. Cotrina cesó temporalmente de su responsabilidad orgánica en el PSOE de Cáceres tras presentar su candidatura a las primarias regionales, pero entonces fue sustituido por Eduardo Béjar porque María José Pulido estaba en funciones en la Ejecutiva provincial por haber sido incluida en la gestora.
Ahora, con Pulido ya al frente como vicesecretaria, Cotrina ha insistido en que no existe todavía una fecha cerrada para el congreso provincial. La prioridad, según ha trasladado, pasa por mantener el funcionamiento ordinario del partido y garantizar una transición tranquila.
Trabajo en la provincia
El dirigente socialista ha situado esta nueva fase en clave de reorganización y presencia territorial. La dirección provincial quiere reforzar el contacto con las agrupaciones locales y activar de nuevo la estructura del partido en los municipios cacereños.
Cotrina ha defendido que el PSOE de Cáceres debe afrontar esta etapa con unidad interna y con voluntad de recuperar impulso político en la provincia. Su mensaje, ha subrayado, es de continuidad, normalidad orgánica y trabajo en el territorio.
- Robo en el Museo Arqueológico de Badajoz: los ladrones se llevan 'El Tesoro de Villanueva', 149 monedas de oro de los siglos XVIII y XIX
- Los dos jóvenes colombianos detenidos por el último tiroteo en Badajoz están acusados de tentativa de homicidio y pertenencia a grupo criminal
- Nuevo tiroteo en Badajoz: varias personas se enfrentan a tiros en el parque del Rivillas
- Intervienen armas de fuego en la investigación por el último tiroteo en Badajoz
- Investigan si los detenidos por el último tiroteo de Badajoz son sicarios y llevaban armas de guerra
- La primera carrera con Formación Dual de la historia de la Universidad de Extremadura podría estudiarse en Badajoz
- Se puede llegar alto desde Extremadura': Verónica Blanco, la alumna del IES San Fernando de Badajoz que representará a la región en las Becas Europa Santander
- ¿Qué hacer este fin de semana en Badajoz? Estos son los planes y eventos con conciertos, teatro y literatura