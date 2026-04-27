Beatriz Magro y Nuria Morales: de Extremadura a conquistar el mercado NoLo con su espumoso rosado sin alcohol

Brindar ya no tiene por qué ser sinónimo de alcohol. Tampoco de renunciar a una bebida saludable o pensada para una ocasión especial. Esa es la idea con la que Komvida, la empresa extremeña nacida en Fregenal de la Sierra de la mano de Beatriz Magro y Nuria Morales, acaba de lanzar Komvida Rosé, su segundo espumoso fermentado sin alcohol, una edición limitada con la que la marca vuelve a situarse en el centro del mercado NoLo -No/Low alcohol-, uno de los segmentos con mayor proyección dentro del sector de las bebidas.

El nuevo producto, elaborado de forma natural y artesanal en la localidad pacense, combina una base de té fermentado con uva Chardonnay, manzana e hibisco. El resultado es un espumoso rosado, sin alcohol y con probióticos vivos, pensado para ocupar ese espacio cada vez más amplio entre quienes quieren celebrar con una copa en la mano sin consumir alcohol. Según la compañía, Komvida Rosé se comercializa de forma puntual a través de su web y se presenta en formato premium, con una caja de diseño orientada especialmente al regalo.

Komvida Rosé / Cedida

El lanzamiento no es un movimiento aislado. Komvida ya había probado este terreno con un primer espumoso Chardonnay, que agotó existencias. Ahora refuerza esa línea con un producto que busca competir no solo con refrescos o zumos, sino también con vinos espumosos y bebidas de celebración. "El consumidor no quiere elegir entre celebrar y cuidarse", sostiene Bea Magro, cofundadora y consejera delegada de la compañía, que ve en el mercado NoLo una oportunidad real para el canal retail y no solo una moda ligada al bienestar.

Primera marca en vidrio

La historia de Komvida empezó mucho antes de que la kombucha se convirtiera en una bebida habitual en supermercados, bares y tiendas especializadas. En 2017, cuando casi nadie en España sabía pronunciar la palabra, dos amigas de la infancia de Fregenal decidieron lanzar la primera marca de kombucha envasada en vidrio del país. Magro había descubierto esta bebida probiótica en California y, al regresar, compartió la idea con Morales, ingeniera química. Empezaron con 3.000 euros, muchas dudas alrededor y una convicción: que desde un pueblo extremeño también se podía innovar.

El nuevo espumoso sin alcohol / Cedida

La kombucha es una bebida fermentada a base de té, azúcar de caña y una simbiosis de bacterias y levaduras conocida como scoby. En Komvida la presentaron desde el principio como una alternativa saludable a los refrescos tradicionales y a las bebidas alcohólicas. Su apuesta por el vidrio, los ingredientes ecológicos, la elaboración artesanal y el posicionamiento social de la bebida les permitió abrirse paso en un mercado que entonces estaba por educar. En sus primeros meses ya vendían por internet y en más de 70 puntos físicos; hoy la marca se ha consolidado como referente español de la categoría.

Komvida ha convertido a Fregenal de la Sierra en una especie de símbolo de la kombucha en España. La compañía ha defendido siempre su raíz rural y su impacto en el empleo femenino. En una entrevista publicada el pasado marzo, sus fundadoras destacaban que el 75% del equipo está formado por mujeres, algo que, en palabras de Morales, les hace sentir que generan "un impacto real en el empleo femenino rural". Para ambas, demostrar que se puede emprender desde Extremadura sin trasladar la innovación a Madrid o Barcelona forma parte de la identidad de la empresa.

Premio EmprendedorXXI en Extremadura

Ese recorrido ha sido reconocido fuera de la región. En 2020, Komvida ganó el Premio EmprendedorXXI en Extremadura, impulsado por CaixaBank y Enisa, un galardón que distinguía su capacidad de innovación y su impacto dentro del ecosistema emprendedor. Para entonces, la marca ya había dejado de ser una rareza para convertirse en una empresa con proyección nacional, con sello ecológico, producción en vidrio y una misión declarada: hacer más accesible una bebida saludable sin convertirla en un producto de nicho.

Con Komvida Rosé, las fundadoras vuelven al punto de partida de su proyecto: ofrecer una alternativa distinta a lo establecido. Primero quisieron competir con los refrescos azucarados. Ahora apuntan también al brindis sin alcohol, un gesto cada vez más presente entre consumidores que buscan bienestar, sabor y experiencia. Desde Fregenal de la Sierra, dos emprendedoras extremeñas siguen demostrando que la innovación también fermenta lejos de las grandes capitales.