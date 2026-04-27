Extremadura premiará las mejores experiencias innovadoras en las aulas con más de 31.000 euros

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional ha convocado la XXXI edición del Premio Joaquín Sama a la innovación educativa, un certamen que reconoce experiencias pedagógicas con aplicación práctica en las aulas extremeñas y que este año cuenta con una dotación total de 31.500 euros.

La convocatoria, publicada este lunes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), busca distinguir proyectos desarrollados en centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos, así como propuestas impulsadas por asociaciones de madres y padres del alumnado. El plazo de presentación de solicitudes comenzará este martes, 28 de abril, y permanecerá abierto hasta el 12 de mayo.

Tres modalidades

El premio se estructura en tres modalidades: "Una Escuela Plural", "Escuela del Cambio" y "Una Escuela por el Desarrollo STEAM". Cada una de ellas contará con 10.500 euros, distribuidos en un primer premio de 6.000 euros, un segundo de 3.000 euros y un tercero de 1.500 euros.

Además, el jurado podrá conceder menciones honoríficas a aquellos trabajos que, aunque no resulten premiados, destaquen por su calidad, originalidad o interés educativo.

La Administración regional ha señalado que esta iniciativa pretende fomentar la innovación y la investigación educativa en los ámbitos curricular, metodológico, tecnológico, didáctico y organizativo, siempre dentro de los niveles no universitarios. La convocatoria también busca potenciar trabajos que conecten la filosofía de Joaquín Sama con los retos actuales del sistema educativo extremeño.

Proyectos con aplicación en el aula

Los candidatos podrán presentarse de forma individual o como equipo de trabajo. En todos los casos deberán elaborar una propuesta con aplicación práctica en el aula, ya sea finalizada o en fase de desarrollo durante los dos años anteriores a la publicación de la convocatoria.

Los proyectos podrán centrarse en experiencias vinculadas a la educación en valores, la igualdad, la no discriminación, el respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, así como en la innovación pedagógica y profesional dentro de distintos ámbitos de la vida educativa.

También tendrán cabida trabajos relacionados con el uso de las TIC, los diseños de aulas del futuro, la transformación digital, la atención a la diversidad, el uso de lenguas extranjeras y el fomento de las ciencias y las artes dentro del marco de las competencias STEAM.

Solicitudes electrónicas

Las solicitudes deberán tramitarse de forma electrónica mediante el modelo normalizado incluido como anexo en la convocatoria. Junto a la solicitud, los participantes tendrán que presentar un certificado acreditativo de servicio activo, una memoria descriptiva del proyecto y un vídeo explicativo de la actividad, con una duración máxima de cinco minutos.

Con esta nueva edición, el Premio Joaquín Sama vuelve a situar el foco en las experiencias que nacen en los centros educativos extremeños y que buscan transformar la enseñanza desde la práctica diaria, la creatividad docente y la adaptación a las nuevas necesidades del alumnado.