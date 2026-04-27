Agricultura
La Junta paga 2,7 millones en ayudas al vacuno a más de 1.100 ganaderos extremeños
La Consejería de Agricultura inicia el abono de ayudas asociadas al engorde de terneros, la leche de vaca y el vacuno de carne correspondientes a la campaña de 2025
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible ha comenzado este lunes a abonar cerca de 2,7 millones de euros en ayudas asociadas al vacuno a un total de 1.106 ganaderos de Extremadura. La medida incluye distintos pagos vinculados al sector bovino y supone un nuevo impulso económico para explotaciones ganaderas de la región dentro de las ayudas correspondientes a la campaña de 2025.
En concreto, la Dirección General de la PAC ha iniciado el pago de casi 1,4 millones de euros de la ayuda al engorde de terneros en explotaciones en las que el nacimiento de los animales se produjo en 2025. A esta cantidad se suman casi 680.000 euros destinados al engorde sostenible de terneros, otra de las líneas incluidas en las ayudas asociadas al vacuno de la pasada campaña.
Leche y carne
Además, la Junta de Extremadura está abonando las ayudas a la leche de vaca y al vacuno de carne correspondientes al año pasado, con importes de 275.000 euros y más de 347.000 euros, respectivamente. Con estos pagos, el Ejecutivo regional destaca que vuelve a acreditar su compromiso con los ganaderos extremeños y con el cumplimiento del calendario de abono de las ayudas al sector.
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