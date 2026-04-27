Planas niega una “guerra” del ibérico y avala que convivan jamones de distinta pureza

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha descartado este lunes que exista una “guerra” entre los productores de cárnicos ibéricos en España y ha defendido la convivencia de distintas categorías dentro del sector. A su llegada a una reunión de ministros de Agricultura de la Unión Europea, Planas ha enmarcado las tensiones surgidas por la decisión de la Denominación de Origen Guijuelo como un conflicto comercial y no como una disputa abierta en el conjunto del ibérico.

Preguntado por la intención de Guijuelo de incluir una nueva categoría de menor pureza, el ministro ha señalado que “no es una guerra, es un conflicto comercial”, al tiempo que ha recordado que las reglas en materia de calidad “son normas privadas”. Planas ha subrayado que cada denominación y cada operador puede orientar su estrategia dentro del marco jurídico existente, siempre con arreglo a las categorías reconocidas para los productos ibéricos.

Estrategias comerciales

“Lógicamente cada uno ajusta sus estrategias comerciales como estima oportuno”, ha afirmado Luis Planas, quien ha recordado además que fue uno de los “padres de la norma del ibérico”. El ministro ha defendido que la clasificación de los productos por categorías ha sido clave para ordenar el mercado, dar valor añadido al sector y reforzar la confianza del consumidor en torno a los productos ibéricos.

“Para mí, la categorización de las normas del ibérico en sus diversos productos y categorías es absolutamente fundamental. Para la valorización del ibérico y se ha producido un salto adelante (...) para el sector”, ha destacado Planas. El responsable de Agricultura ha diferenciado, no obstante, entre el valor de la norma general del ibérico y el debate concreto que se ha abierto ahora en torno a la estrategia que pretende seguir la Denominación de Origen Guijuelo.

Sobre ese conflicto, Planas ha considerado que “es un tema diferente” y ha explicado que Guijuelo pretende utilizar “una posibilidad jurídica que existe” para incorporar productos del 50% ibérico. El ministro ha recordado que otras denominaciones han apostado por una estrategia centrada exclusivamente en el 100% ibérico, como ocurre con Dehesa de Extremadura, Valle de los Pedroches o Jabugo, una opción que ha dicho respetar especialmente por su defensa de la pureza.

Modelos diferenciados

“Yo lo respeto, yo me siento muy cerca de aquellos que pretenden (...) la pureza como referencia, pero eso no quiere decir que en el mercado no puedan existir otras categorías”, ha afirmado Planas. Con estas palabras, el ministro ha defendido que el mercado pueda acoger modelos diferenciados, desde las figuras que sitúan la pureza racial como elemento central hasta aquellas que optan por ampliar su abanico comercial con otras categorías reconocidas.

Tensión al alza

Las tensiones entre productores se han intensificado en las últimas semanas después de que la Denominación de Origen Guijuelo haya planteado la inclusión de una nueva categoría con menor pureza. Frente a esa decisión, Dehesa de Extremadura, Los Pedroches y Jabugo han advertido del impacto que esa “merma de calidad” puede tener entre los consumidores y sobre la imagen de excelencia asociada al ibérico de dehesa.